Somsi festeggia i dieci anni di 'Incontri' con Paolo Medeossi

a Società Operaia di Mutuo Soccorso festeggia la decima edizione del suo consolidato appuntamento autunnale di “Incontri”.

L’edizione di quest’anno, con il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli, ha proposto di raccontare e rileggere alcuni importanti momenti storici sia per Cividale del Friuli ma anche per tutto il territorio nazionale. Il terzo ed ultimo appuntamento si terrà venerdì 23 novembre alle ore 18, presso il Salone Sociale della sede della Somsi, con la presentazione del libro “Sessantotto friulano e dintorni” alla presenza dell’autore, Paolo Medeossi giornalista e scrittore. Medeossi narra, nell’anniversario del maggio ’68, attraverso un linguaggio coinvolgente e diretto, tutto quello che accadde nelle città e nelle vie della nostra Regione. Luoghi che riportarono il Friuli Venezia Giulia al centro di un’Italia in trasformazione sia politica che culturale. Rilettura di un momento importante della società quando, un’intera generazione, volle affermare la sua esistenza ponendo i grandi ideali davanti a tutto e a tutti.