Speciali visite al planetario alla scoperta del solstizio d'estate

Segna l'inizio dell'estate astronomica ed è il giorno più lungo dell'anno, in termini di ore di luce: il solstizio d'estate sarà al centro delle speciali visite al planetario in programma all'Immaginario Scientifico di Pordenone, a Torre, domenica 23 giugno, ogni ora a partire dalle 15.00.



Per capire meglio quando cade (quest'anno il 21 giugno) e come si verifica questo fenomeno, adulti e bambini da 6 anni in su potranno esplorare la volta celeste, proiettata sulla cupola del planetario, per imparare qualcosa di più sui movimenti della Terra, sul suo piano d’inclinazione e sul perché giorno del solstizio è il più lungo dell'anno in termini di ore di luce. Si avrà modo anche di parlare dell'alternarsi delle stagioni, delle temperature e delle costellazioni visibili nel cielo estivo.



Il costo è di 3,00 euro a persona (ridotto 2,00 euro). Le iscrizioni si effettuano presso la cassa del museo nel corso della giornata, fino ad esaurimento posti.



Domenica 23 giugno l'Immaginario Scientifico sarà regolarmente aperto 10.00 alle 18.00: i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza, sperimentando liberamente sui diversi “exhibit hands-on”, che permettono di scatenare e toccare con mano i fenomeni naturali. Nello spazio dedicato alle multivisioni si potrà ancora vedere la mostra multimediale “Leonardo 4.0. Dall'osservazione al pensiero scientifico”, prorogata fino al 30 giugno. A 500 anni dalla morte del genio del Rinascimento, i suoi disegni prendono vita per raccontare il suo modo di indagare il mondo: attraverso l'esperienza. Ogni ora infine, si potranno ammirare le stelle e i pianeti proiettati sulla cupola del planetario Cosmo, in suggestive visite guidate alla volta celeste.



Informazioni: 0434 542455, www.immaginarioscientifico.it