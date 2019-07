Spesa solidale per gli amici animali

Sabato 6 luglio prossimo si terrà la terza edizione dell’iniziativa dedicata agli animali di Dona la spesa che coinvolge la rete di vendita di Coop Alleanza 3.0 inclusi i punti vendita Amici di Casa Coop. Secondo le statistiche della Lav, ogni anno vengono abbandonati in media 80mila gatti e 50mila cani: lasciati per strada soprattutto durante i mesi estivi perché mutano le abitudini di vita o perché ci si stanca di accudirli. Alcuni di loro vanno a incrementare il numero di randagi presente in Italia, che rischiano di essere vittima di un incidente, morire di stenti o subire maltrattamenti. Le tante associazioni di volontariato diffuse sul territorio italiano si occupano di questi animali: strutture che soccorrono o accudiscono animali di ogni specie e razza con l’obiettivo primario di trovare a ognuno una famiglia che li possa adottare. Il loro lavoro prezioso di assistenza e recupero di questi animali, oltre che di promozione delle adozioni nelle famiglie, è per lo più basato su iniziative di volontariato e sostegni economici occasionali: Coop Alleanza 3.0 continua la scelta di supporto a strutture e associazioni che si occupano di animali abbandonati, con la raccolta di alimenti e prodotti per i nostri amici a 4 zampe.



Una raccolta rivolta a tutti gli amanti degli animali da compagnia o per chi semplicemente vuole sostenere la causa: sabato prossimo saranno quasi 180 i punti vendita di Coop Alleanza 3.0, compresi i negozi Amici di casa Coop i punti vendita aderenti all’iniziativa. Vi saranno presenti volontari e associazioni locali che coinvolgeranno soci e clienti, invitandoli a donare prodotti per i nostri piccoli amici. Informazioni dettagliate sui punti vendita in cui si svolge la raccolta su https://www.coopalleanza3-0.it/elenco-news/dettaglio-news/212-donalaspesa_pet.html



Contribuire è semplice: è possibile donare scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari, accessori. Una volta consegnati ai volontari, i prodotti per animali saranno distribuiti fra le associazioni locali presenti. Lo scorso anno sono state raccolte 60 tonnellate di prodotti insieme a 159 associazioni locali. Donando i prodotti Amici Speciali Coop, inoltre, si può ottenere un duplice risultato: dare cibo e aiuti alle associazioni e destinare l’1% della propria spesa ai canili e gattili del territorio con l’iniziativa “Una cuccia per tutti”.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 per gli animali continua anche grazie “1 per tutti 4 per te”: infatti con “1 per tutti 4 per te” l’1% del valore degli acquisti di soci e consumatori di prodotti della linea Coop per i pet “Amici speciali” è investito in iniziative per la cura e l’accoglienza degli animali in difficoltà e nella promozione del rispetto e della conoscenza dei migliori amici dell’uomo.



Cosa è “1 per tutti 4 per te”

Con l’iniziativa “1 per tutti 4 per te” l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, confezionati alimentari e non, permetterà a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali. Ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un ambito di intervento: si va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione al consumo consapevole alla cura degli animali, dall’attenzione alle nuove generazioni alla solidarietà locale e internazionale. All’azione collettiva partecipano tutti coloro che fanno la spesa alla Coop. Una corrispondenza valoriale tra l’impegno sociale di Coop Alleanza 3.0 e i prodotti a marchio Coop pensata per trasmettere più consapevolezza al socio nelle sue scelte d’acquisto. La Cooperativa aggiorna costantemente i soci e i consumatori sull’andamento dell’iniziativa sul sito in cui è possibile conoscere i progetti sociali dalla Cooperativa e la loro evoluzione oltre all’ammontare dei contributi devoluti.