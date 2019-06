Spettacolo solidale con Shari e Sephora Ferrillo

Ancora una volta, grazie all'Andos di Udine, la danza e la musica si mettono a servizio della solidarietà. L'Associazione Donne Operate al seno del capoluogo friulano ha infatti organizzato un evento speciale, lo spettacolo "La sera dei miracoli" che andrà in scena il 12 giugno, a partire dalle 20.30, al Palamostre di Udine, con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore di Sara, un bimba di 10 anni residente in provincia di Pordenone, colpita da una malattia genetica rara, l'epidermolisi bollosa, patologia che rende la pelle fragile proprio come le ali di una farfalla, da cui il nome di malattia dei bambini farfalla o dei bambini pelle di cristallo.

Nonostante la sua patologia, Sara è una bimba vivace, piena di gioia vivacità e di passioni, tra cui proprio il canto. Ecco allora che, per celebrare la sua gioia di vivere nonostante le difficoltà, l'Andos Udine le dedica una serata che avrà come ospite straordinaria anche la cantante Shari Noioso, giovane musicista, nata a Monfalcone, che si è fatta conoscere stregando la giuria del talent "Tu si que vales!" nel 2015. L'artista si esibirà al piano, accompagnata dalla chitarra di Loris Venier.

Protagonisti della serata saranno anche i ballerini della scuola Art Balletto di Udine, che presenteranno al pubblico lo spettacolo che dà il titolo all'evento, "La sera dei miracoli", ideato, coreografato e diretto da Maria Grazia Di Blasi; sul palco, mostreranno la loro bravura i danzatori della scuola, con un'ospite di eccezione: la ballerina e coreografa Sephora Ferrillo, ex allieva di Art Balletto, che si è fatta notare arrivando fino alle finali del talent "Amici" nel 2018.

Tra l'emozione delle note e l'eleganza dei movimenti coreutici, l'Andos di Udine illustrerà anche le sue attività a sostegno della ricerca contro il tumore al seno e di supporto a chi ne viene colpito, e spiegherà le motivazioni solidaristiche che l'hanno spinta a organizzare l'iniziativa. Nel corso della serata, presentata dalla giornalista Francesca Spangaro, sarà avviata una raccolta fondi a sostegno di Sara e al Palamostre saranno anche messi in vendita i piccoli oggetti artigianali (come farfalle e braccialetti) realizzati dalla bimba (il ricavato sarà consegnato alla sua famiglia).