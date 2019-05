Spritz 'a fumetti' e spaventoso con Franco Trentalance

Spritz "a fumetti" e spaventoso, questa stasera in provincia di Udine: l'ospite che presenta la graphic horror novel Bloody Park (Edizioni Inkiostro, 2019) non è un disegnatore, ma un'autore che è anche un personaggio d'eccezione: Franco Trentalance, l'ex-pornoattore e volto noto in TV, che dopo oltre 445 film e 20 anni di carriera nel cinema a luci rosse, ha trasformato le sue passioni in un vero lavoro: oggi è un apprezzato scrittore, che ha pubblicato 5 libri in 4 anni, tra cui... 3 romanzi Thriller. Franco Trentalance, classe 1967, è infatti un autore che nuota bene nel genere ed è una penna amata dai fan del Terrore: Bloody Park è la traduzione a fumetti della sconcertante storia, scritta insieme al regista Marco Limberti, ne: “Il Guardiano del Parco” ( Ed. Pendragon, 2017) che è il secondo romanzo edito dall'ex pornodivo bolognese. Stasera alle 19, presso l'Osteria Solder (Via Gramogliano 14, 33040 Corno di Rosazzo UD) l’associazione letteraria organizza la serata in cui, in un'atmosfera informale e conviviale, Franco Trentalance presenta in Friuli, l'ultimo suo innovativo lavoro: una spietata storia politicamente scorretta, con un protagonista, sanguinario killer, che ha letteralmente il volto di Franco Trentalance e le cui dubbie qualità morali sono state definite insieme a Marco Limberti e Rossano Piccioni, appositamente per le 80 pagine che compongono le tavole della graphic novel di Edizioni Inkiostro. Oggi in provincia di Udine durante la tavola rotonda con Spritz, Franco Trentalance illustra anche le proprie scelte creative: «Mi piace il prepotente ritorno del fumetto: una precisa sintesi tra testo e immagine. Rapido e immediato: come un post su Instagram.» - sottolinea lo scrittore bolognese - «Una coesione, tra messaggio visivo e messaggio verbale, che pochi altri linguaggi possono esprimere con la rapidità che serve oggi.» L'appuntamento con il protagonista delle tavole di Boody Park è oggi alle ore 19, per un aperitivo all'Osteria Solder di Corno di Rosazzo.