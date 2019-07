Stella di Mediastars per Emporio Adv

Emporio Adv, agenzia di comunicazione e consulenza strategica di Udine, si è aggiudicata una ‘Special Star’ al premio nazionale Mediastars, da oltre vent’anni riservato alla comunicazione pubblicitaria, per il progetto sviluppato per Scarpa in occasione dell’80° anniversario del brand internazionale di calzature sportive per la montagna.

Un progetto che ha portato, in 50 Paesi di Europa, Far East e America, i volti di tre grandi testimonial dei mondi alpinismo e arrampicata, in un racconto emozionale del marchio che, nel corso della sua storia, ha saputo costantemente reinventare il modo di vivere gli sport in montagna. "Un’azienda unica come Scarpa necessita di una comunicazione altrettanto distintiva" dichiara Enrico Accettola, presidente di Emporio Adv. "Sono orgoglioso del mio team, che ha saputo cogliere al meglio l’anima artigianale di un brand Made in Italy forte, che continua a convivere con la sua espansione industriale".

"Interpretare la capacità di innovare di Scarpa, introducendo tecnologie, materiali e design che hanno rivoluzionato il mondo delle calzature outdoor: da qui è partita la sfida di comunicazione del progetto, sviluppato sotto il claim Wilderness Celebr80, che con un gioco di suoni e parole sottolinea l’importanza dell’anniversario, enfatizzando il lato wild di Scarpa" spiega Marco Finoia, Creative Director di Emporio ADV. In primo piano tre testimonial d’eccellenza: Romolo Nottaris, Hervé Barmasse (anche volto del programma TV “Alle falde del Kilimangiaro”) e Heinz Mariacher, sportivi che collaborano o hanno collaborato realmente con l’azienda nella realizzazione dei prodotti, contribuendone dunque al successo internazionale.

Tutti i protagonisti guardano negli occhi chi si interfaccia con loro: "Uno sguardo fisso negli occhi è la comunicazione più profonda che possa esistere", commenta Tiziana D’Izzia, Web Designer dell’agenzia e vincitrice della Special Star per il Digital Imaging. "Noi siamo partiti da questo tipo di linguaggio per celebrare l’80° anniversario aziendale di Scarpa. Una scelta forte e d’impatto, che utilizza volti di personaggi legati all’outdoor extreme, coinvolgendo appassionati del settore in uno scambio di esperienze complice e intenso".

Fra le iniziative del progetto, candidato nell’area Corporate Identity del premio Mediastars, ci sono campagne pubblicitarie, contenuti per i social network e una landing page dedicata. Sul piano della comunicazione con l’utente finale sono stati inoltre studiati packaging riservati ai prodotti in edizione limitata commercializzati da Scarpa per gli 80 anni, con l’obiettivo di coinvolgere e far diventare ambassador del brand anche gli acquirenti.

Il riconoscimento Mediastars, Special Star per il Digital Imaging, è stato consegnato a Milano, durante la cerimonia di premiazione ufficiale presso la sede della Regione Lombardia. Sul palco a rappresentare Emporio Adv sono salite Tiziana D’Izzia, Web Designer, e Federica Bruno, Senior Account Manager del progetto.

Mediastars è un premio indipendente che si propone di mettere in luce il valore della professionalità di chi tecnicamente contribuisce con il proprio apporto alla riuscita di una comunicazione pubblicitaria. Giunto alla sua XXIII Edizione, può annoverare fra gli iscritti importanti e prestigiose agenzie pubblicitarie, case di produzione e post-produzione audiovisiva e web factoring.