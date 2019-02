Student Day 2019 a Udine: venerdì l'inaugurazione

Conto alla rovescia per l’apertura dello Student Day, il salone dell’offerta didattica, dei servizi e delle opportunità che offre l’Università di Udine, dedicato a studenti delle scuole superiori, famiglie e interessati. L’inaugurazione si terrà alle 9 di venerdì 15 febbraio nell’aula A del polo scientifico dei Rizzi, in via delle Scienze 206 a Udine.

Porteranno i saluti il rettore dell’Ateneo friulano, Alberto De Toni, la delegata del rettore per i Servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi, la presidente del Consiglio degli studenti, Ambra Canciani, la direttrice generale dell’Agenzia regionale per il Diritto agli studi superiori Lydia Alessio - Vernì, un rappresentante della Fondazione Friuli e un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia.

Venerdì 15 lo Student Day rimarrà aperto fino alle ore 18, sabato 16 dalle ore 9 alle ore 12.30. Per informazioni, contattare l’Ufficio Orientamento al numero 0432 556215 o all’indirizzo cort@uniud.it.

In entrambe le mattinate, nelle grandi aule del piano seminterrato del polo scientifico, docenti e tutor presenteranno tutti i corsi di studio attivi all’Università di Udine, descrivendone obiettivi formativi e piani di studio. I partecipanti potranno muoversi attraverso oltre 40 spazi espositivi, rappresentativi dell’offerta formativa e dei servizi utili per vivere l’università. Negli stand, tutor, docenti e personale specializzato sarà a disposizione per informazioni e domande.

Fra i vari eventi, venerdì 15 dalle 17 alle 18 esperti dell'orientamento incontreranno genitori e figli per fornire informazioni e indicazioni per poter scegliere e affrontare al meglio il percorso universitario.

Sempre venerdì dalle 14 alle 16.45 si terranno i Laboratori di preparazione e simulazioni dei test di ammissione e di valutazione, per mettersi alla prova con le simulazioni dei test.

Nelle due mattine di venerdì e sabato, dalle 11.45 alle 12, spazio a Lab time, attività laboratoriali orientative di approfondimento organizzate dai vari corsi di studio.