Studenti del Malignani a scuola di energia

Mondo della scuola e del lavoro sempre più ‘interconnessi’, grazie all’iniziativa promossa da E-Distribuzione Area Nord e rivolta agli studenti dell’ultimo biennio degli Istituti Tecnici.



Circa 50 studenti delle classi 4ELTA e 5ELTA , 4AUTA e 5ELTB (Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione) dell’Isis Arturo Malignani di Udine, accompagnati da cinque docenti, hanno visitato nei giorni scorsi la sede di Coordinamento regionale di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica, di viale Venezia nel capoluogo friulano, il Centro Operativo di controllo delle reti di distribuzione elettrica, gli impianti di trasformazione da alta tensione a media tensione e da media tensione a bassa tensione, le colonnine di ricarica per auto elettriche.



Il personale di E-Distribuzione ha guidato per due mattinate gli studenti dell'Istituto all’interno del Centro Operativo che, mediante avanzati sistemi di telecontrollo, esercisce le reti di distribuzione che ogni giorno portano energia agli utenti e all’interno della cabina primaria Udine Rotonda, uno dei diversi nodi della rete cittadina e della provincia di Udine, che smistano l’energia elettrica proveniente dalla rete di trasporto nazionale per arrivare fino alle imprese e all’interno delle nostre case, illustrando il funzionamento delle apparecchiature impiegate, in questa particolare tipologia di impianto.



“E-Distribuzione – sottolinea Davide Marini, responsabile e-distribuzione zona di Udine Monfalcone e Pordenone - continua a essere uno degli sbocchi professionali più appetibili. Per E-Distribuzione, impegnata in attività innovative e ad alto contenuto tecnologico, è fondamentale investire nella formazione e avvalersi della collaborazione di giovani intraprendenti e preparati. Ma più in generale crediamo e investiamo nella formazione delle nuove generazioni – conclude Marini – anche organizzando incontri con le scuole, visite ai nostri impianti ed offrendo l’opportunità di accedere ai percorsi di alternanza scuola-lavoro”.



“E’ necessario migliorare sempre più – ha affermato Stefano Comuzzi, professore di progettazione impianti elettrici al Malignani - l’integrazione tra scuola e mondo del lavoro; in questo contesto l’avvicinamento a realtà d’eccellenza come E-Distribuzione rappresenta senz’altro una convergenza di alto profilo per l’Istituto. In particolare per la nostra Sezione rappresenta un arricchimento in conoscenze e competenze fondamentali per mantenere elevato il livello di preparazione dei nostri studenti – ha concluso Comuzzi - come dimostrato dai numerosi premi e riconoscimenti ricevuti a livello nazionale/internazionale in questi ultimi anni”.



Le due giornate, nate con l’obiettivo di creare un ‘ponte’ tra scuola e mondo del lavoro, si inseriscono tra le diverse iniziative promosse da E-Distribuzione per le scuole, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del funzionamento degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica ed avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.