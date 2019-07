Successo per il Mantrailing sul Lago di Barcis

Si chiude con successo il primo seminario di Lake K9 Mantrailing sul Lago di Barcis. Durante le due intense giornate, circa mille spettatori hanno assistito alle performance dei quindici binomi cane-padrone coinvolti. Il corso di ricerca persone con l’ausilio di cani adeguatamente formati è stato organizzato dal noto addestratore cinofilo Ivan Schmidt, in prima linea in alcuni dei più importanti casi di persone scomparse in Italia e che ha all’attivo oltre 50 interventi in qualità di consulente tecnico, ausiliario di polizia giudiziaria e membro di unità cinofile, nazionali e internazionali.

“Un ringraziamento di cuore al Comune di Barcis e al Sindaco Claudio Traina, che oltre ad averci ospitati, mettendo disposizione la location, ha concesso anche il gratuito patrocinio all'evento, e alla Protezione civile comunale per il supporto sul posto”, spiegano gli organizzatori. “Un ringraziamento speciale va allo staff di Maniago Sub Asd, che ci ha supportato, insieme al Team H2O. La loro collaborazione è stata assolutamente indispensabile per la riuscita del seminario. Grazie anche alla Ditta Winner Plus, sponsor dell'evento, a Capitan Marco, guida naturalistica, al Rifugio Vallata e a Palazzo Attimis Maniago per averci deliziati e viziati. Ringrazio di cuore gli amici Marzia Basei e Marco Bruna, co - organizzatori sul posto di questo corso, e chi con me ha affrontato questa non facile sfida, Virginia Ancona”, continua Schmidt.

“Grazie a tutti i partecipanti per aver accettato questa sfida. Dedichiamo questo seminario al piccolo Filippo, che resterà sempre nel cuore di tutti noi! Un abbraccio ai tuoi genitori”.