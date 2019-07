Successo per il primo corso di liuteria di Piano Fvg

Ha registrato pieno successo il primo corso internazionale di liuteria che la nota realtà musicale di Sacile Piano Fvg, diretta da Davide Fregona, ha avviato nelle scorse settimane presso l’istituto Isis di Brugnera. Protagonisti assoluti sono stati gli studenti dell'Istituto Carniello che, dopo un’attenta selezione, hanno avuto la possibilità di partecipare all’importante laboratorio per la realizzazione di strumenti artigianali in legno sotto l’attenta e sapiente regia del maestro liutaio Mario Buonoconto (costruttore di strumenti antichi tra i quali la l’organo protativo meglio riconosciuto come “Fisarmonica" di Leonardo).



L’iniziativa rientra a pieno titolo nel progetto firmato da Piano FVG e dal Distretto culturale Musicæ, Legno Vivo, in programma il prossimo settembre a Sacile: un evento espositivo-artigiano che unisce musica dal vivo, attività formative ed espositive, intorno al tema del Legno applicato alla Musica. Nel corso del laboratorio, gli allievi dell’ISIS hanno ricevuto la visita del M° Davide Fregona accompagnato dall’Assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, della Presidente di Musicae Dori De Riu e del proprietario della fisarmonica di Leonardo Denis Biasin. Il dirigente Scolastico Simona Polmonari ha dato piena adesione al progetto Legno Vivo e alla realizzazione di questo percorso formativo sulla costruzione di strumenti artigianali in legno, così come i docenti capitanati dal prof. Di Giulio. Importante anche il ruolo di Fazioli che ha fornito le tavole di abete di risonanza per le tavole armoniche delle arpe.



Una valutazione davvero entusiasta quella dell’Assessore Gibelli che si è lungamente trattenuta con gli studenti per conoscere a fondo i dettagli del corso e le aspettative future dei ragazzi coinvolti. “Promuovere il legno e il suo utilizzo aiutando la crescita di un’offerta e di una domanda qualificate sul territorio regionale e internazionale è una mission forte per Piano FVG e per la manifestazione Legno Vivo”, spiega il direttore Davide Fregona.



“Se Legno Vivo si pone già come un progetto innovativo che unisce il tema del legno musicale ad attività espositive e iniziative di promozione turistica della città, quella della formazione rappresenta un’evoluzione ulteriore e importante. Si mettono in connessione gli studenti con un possibile mercato e una possibile prospettiva professionale offrendo un’esperienza nuova su concrete figure tecniche legate alla musica, come i liutai, i costruttori, i restauratori, gli artigiani del settore per aprire ai giovani nuovi scenari, anche lavorativi”. L’appuntamento per tutti è adesso con Legno Vivo per la prima metà del mese di settembre.