Successo per Nonno Natale

Grande partecipazione per la sedicesima edizione dell’iniziativa benefica “Nonno Natale” rivolta a tutti i nonni friulani. Un momento di serenità fortemente sentito e voluto dal centro commerciale Città Fiera. L’appuntamento si è svolto come di rito nella giornata di Santo Stefano e dopo il grande pranzo si sono tenuti i consueti momenti dedicati al ballo e alla tradizionale lotteria di beneficenza con in palio i premi offerti dai negozianti del Centro Commerciale.

Il ricavato della lotteria - 2.324,30 euro - è stato devoluto interamente all’associazione friulana Progettoautismo Fvg Onlus, che si occupa di affido di bambini.

L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia oltre a quello del Comune di Udine, Martignacco, Aiello del Friuli, Campolongo-Tapogliano, Corno di Rosazzo, Flaibano, Gorizia, Lestizza, Mereto di Tomba, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Santa Maria la Longa, Sedegliano e Tavagnacco.

La festa di beneficenza è stata organizzata in collaborazione con le più importanti ed attive Associazioni del territorio: Auser, ANMIC, Pro Senectute, San Vincenzo de Paoli, Università della Terza Età, Sindacati Pensionati CGIL, CISL, UIL e i servizi sociali dei Comuni patrocinatori.

Hanno collaborato all’evento anche la Saf autolinee che ha reso gli spostamenti dei Nonni più agevoli mettendo a disposizione un autobus speciale per arrivare al Città Fiera e la Croce Rossa Italiana.