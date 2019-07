Summer Festival a Marina Julia

“Monfalcone è sport” in ogni stagione, e a Marina Julia per il Summer Festival l’organizzazione di tornei e attività di animazione sportiva sta registrando un grande successo. Curati dal Comune di Monfalcone in sinergia con l’Associazione Ricreativa Fincantieri i tornei di beach volley (Under misto, Senior misto, Pro maschile e Pro femminile) sono particolarmente seguiti, dai numerosi partecipanti e dal pubblico. Un motivo in più per apprezzare la nuovissima area sportiva appositamente attrezzata dal Comune di Monfalcone e disponibile già dalla scorsa stagione estiva.

“Siamo riusciti a sensibilizzare bene concittadini e turisti", afferma l’Assessore allo sport del Comune di Monfalcone, Francesco Volante, “e la partecipazione è veramente soddisfacente (anche una squadra tedesca, premiata dal Comune di Monfalcone con una targa ricordo) e ci stimola a nuovi investimenti in quest’area, che è particolarmente adatta per questo tipo di attività sportiva”.

Dopo le premiazioni del primo torneo di beach volley 4vs4 (otto le squadre partecipanti), e la consegna di una targa al Poggi Volley di Trieste si prosegue, fino al 27 luglio con il torneo 3vs3. Appuntamento poi domenica 28 luglio, per una giornata speciale dedicata al beach hockey, che vedrà i team sfidarsi dalle 10.30 fino a sera sulla spiaggia di Marina Julia.