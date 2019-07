SuperEnalotto, a Brugnera un 5 da 50mila euro

Friuli ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri un giocatore di Brugnera ha sfiorato il Jackpot record e centrato un 5 da 50.677,42 euro. La schedina vincente è stata convalidata al Caffè Municipio, in Statale Trinità 140.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 192 milioni di euro. L’ultimo avvistamento è stato più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Fvg il 6 non si vede dal 2013, quando a Palazzolo dello Stella, vinsero oltre 53 milioni di euro.