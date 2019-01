SuperEnalotto, sfiorato il Jackpot a Tolmezzo

Jackpot a un passo per un giocatore del SuperEnalotto di Tolmezzo, che però con un 5 centra una vincita da 11mila euro: la schedina vincente è stata convalidata al Giornali Sali e Tabacchi, in via IV Novembre 51.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 96,4 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e settimo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Friuli Venezia Giulia il 6 non si vede dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, vinsero oltre 53 milioni di euro.