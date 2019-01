SuperEnalotto: due cinque in Friuli

E’ mancato solo un numero per centrare il Jackpot del SuperEnalotto a due giocatori in provincia di Udine: sono due, però, i 5 da 24mila euro ciascuno realizzati a Cividale (Bar Caffè Alla Stazione, Viale Libertà 47) e in località Ceresetto a Martignacco (Tabaccheria Scarlata, via Cividina 265).

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto gli 88,8 milioni di euro, premio in palio più alto al mondo e nono nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Friuli Venezia Giulia, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella vinsero oltre 53 milioni di euro.