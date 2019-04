Superenalotto: Muggia centrato un 5 da 28mila euro

Il Jackpot record è stato solo sfiorato a Muggia, ma una schedina convalidata alla Tabaccheria Mondo (Piazzale Curiel 1b) regala un 5 da 28mila euro, riferisce Agipronews. Il premio per la sestina esatta nel frattempo tocca i 136,7 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e quinto nella storia del gioco. L’ultima combinazione esatta è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Friuli Venezia Giulia l’ultimo Jackpot è stato realizzato a marzo del 2013, con 36 milioni finiti a Palazzolo dello Stella (Udine).