Supermercato24 sbarca a Udine

Supermercato24, il player della spesa online con consegna a casa in giornata da più supermercati, è da poco attiva a Udine per permettere anche ai clienti di fare la spesa ovunque, da Pc o da cellulare, risparmiando tempo e fatica, senza rinunciare al proprio supermercato preferito. Supermercato24, infatti, è l’unica piattaforma che consente di scegliere il proprio negozio di fiducia tra quelli dell’area circostante, approfittando di promozioni esclusive e scegliendo i propri prodotti preferiti all’interno di una vastissima offerta.

Con l’arrivo del servizio a Udine, poi, c'è la possibilità di diventare personal shopper, un’ottima soluzione per chi cerca un’occupazione dinamica e flessibile, in cui rendersi disponibili nei giorni e negli orari che si preferiscono, indicando la disponibilità secondo le proprie esigenze. La ricerca è aperta e non prevede un numero specifico di profili ricercati. Per potersi candidare, è sufficiente essere in possesso di uno smartphone, iPhone (iOS 9 o superiore) o Android (4.0 o superiore), con piano dati, possedere una patente di guida, un'automobile o uno scooter, essere maggiorenne e avere un permesso di lavoro in Italia (se cittadino non UE).

E' sufficiente compilare il form online all’indirizzo https://community.s24srl.com/. Inoltre, Supermercato24 organizza incontri formativi con le persone che si candidano a diventare shopper nelle diverse città coperte dal servizio; a seguito degli incontri, gli shopper selezionati vengono inseriti nella Community. Supermercato24 è attivo in 30 province italiane, collaborando con le principali insegne della grande distribuzione. Il servizio è attualmente attivo in città grazie alle partnership con leader della grande distribuzione quali Lidl, Carrefour e PAM.

Il servizio, attivo sette giorni su sette dalle 9 alle 23, ha un costo fisso di consegna di 4,90 euro. I clienti possono pagare la spesa con carta di credito, Apple Pay, Google Pay o in contanti, alla consegna.