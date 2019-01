Svelate le tre start up dal Friuli nell’Olimpo di Las Vegas

Tre start up sono partite oggi dal Friuli Venezia Giulia per Las Vegas dove, da domani a sabato, parteciperanno al Consumer Electronics Show, una delle più importanti manifestazioni al mondo sull’elettronica di consumo.



Un’app per creare e realizzare tatuaggi; una micro-macchinetta per il conteggio delle persone; un distributore automatico che dispensa prodotti hi tech, proprio come se fossero bibite o merendine: sono le novità che tre start up del Friuli Venezia Giulia porteranno a Las Vegas, al Consumer Electronics Show, la grande fiera dell’elettronica di consumo che ogni anno raccoglie, nella città americana, oltre 5.500 aziende di tutto il mondo, 180.000 professionisti e più di 6.500 giornalisti.

Le tre start up targate Friuli Venezia Giulia vengono da Udine, Trieste e Pordenone.



Friulana è lnksquad, che ha messo a punto un’app assolutamente innovativa che consente ai tatuatori di costruire in maniera guidata le immagini da disegnare sulla pelle dei loro clienti.

E’ invece triestina la Lift, una srl nata nel 2007 come spin off dell’Università di Trieste che ha realizzato un prodotto per il conteggio delle persone. Quanto sia utile è facile intuirlo: per esempio, per pianificare la mobilità urbana ed extraurbana contando chi sale e scende da treni e bus o per verificare il successo dell’allestimento di una vetrina contando chi e per quanto tempo si ferma a gardarla.

Da Pordenone, invece, arriva la ARetail, che oltre a riuscire a controllare e analizzare, da remoto, i dati delle macchine distributrici presenti ormai a decine in uffici e luoghi pubblici, ha trovato il sistema per usare questi distributori per vendere, oltre a snack e Coca Cola, anche cuffiette, smartphone e applewatch.



“E’ il secondo anno che le nostre start up si presentano a Las Vegas”, dice Michele Balbi, presidente di Teorema Engineering che, insieme ad Area Science Park ha organizzato la spedizione negli Stati Uniti. “L’Italia – aggiunge – può esportare non solo enogastronomia, moda, meccanica e articoli di lusso, ma anche tecnologia e innovazione e il Friuli Venezia Giulia non è assolutamente da meno”.

Basti pensare che l’iniziativa di portare le start up italiane a Las Vegas è nata due anni fa proprio in Friuli Venezia Giulia, che ha così colmato un vuoto che, inspiegabilmente, durava da decenni.