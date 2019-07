Tante nuove cicogne a Fagagna

Fagagna da 30 anni è la capitale delle cicogne con la sua Oasi dei Quadris. Uno spettacolo della natura che ha fatto registrare l’anno scorso una cinquantina di nascite di cicognini. In questo periodo, è consigliabile una visita in zona perché, nonostante il ritardo per freddo e pioggia, sono nati 20 esemplari e quattro hanno già iniziato a volare.

Sono 80 i capi adulti e giovani, ma anche scapoli, che in questo periodo incantano con il billclattering, verso per il quale non esiste una traduzione, ma descrive il modo di esprimersi di questi volatili quando sono sereni e si salutano in famiglia o con amici. Se, invece, soffiano o fischiano, significa che c’è qualche malumore, come l’ingresso o l'avvicinamento a un nido da parte di simili sgraditi. “Usano poco la voce perchè diventando grandi – spiega Dima Lauzzana, una della decine di volontari - la laringe si atrofizza”.

L’Oasi quest’anno festeggia i 30 di attività ed è di proprietà del comune. A oggi sono 344 le cicogne inanellate, ma in realtà ce ne altre 150 che i volontari non sono riusciti a identificare. Questi animali sono carnivori e in natura si alimentano di serpentelli, topi, rane e piccoli roditori; in generale, i volontari forniscono trote da un allevamento.

In questi giorni se ci si trova a passare per Fagagna l’atmosfera ti rapisce perché questi esemplari bianchissimi stazionano nei loro nidi sui pali dell’energia elettrica e ci sono dei momenti in cui sono talmente immobili che sembrano delle statue. Ma quando ci notano, sanno regalare emozioni, ricordandoci per quale motivo sono il simbolo della nascita e della vita.