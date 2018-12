Tanti appuntamenti a Natale all'Immaginario Scientifico di Pordenone

Scienza e spirito natalizio si incontrano all'Immaginario Scientifico di Pordenone: per tutto il periodo delle feste, fino al 6 gennaio, il museo della scienza interattivo e sperimentale di Torre sarà regolarmente aperto ogni domenica dalle 10.00 alle 18.00. In più sarà aperto anche mercoledì 26 dicembre (10.00-18.00) e martedì 1° gennaio (14.00-18.00). Oltre alle sempre coinvolgenti postazioni interattive, le multivisioni e le visite al planetario, è ricchissimo il calendario di attività speciali durante le giornate di apertura.



Domenica 23 dicembre alle ore 15.00 per i bambini da 5 a 10 anni c'è il laboratorio “Scienziati della domenica – Christmas Slime”: con ingredienti semplici e reperibili anche a casa, prepariamo uno slime natalizio, da manipolare e “glitterare” per divertirsi durante le feste! L'iscrizione si effettua online su www.immaginarioscientifico.it



Per l'apertura speciale del 26 dicembre sono invece previste le visite al planetario “Volta celeste anno zero”: ogni ora a partire dalle 15.00 il pubblico di adulti e bambini da 6 anni in su potrà fare un viaggio nel passato, alla scoperta del cielo degli antichi, per capire come lo vedevano e come sono cambiati i pianeti e le stelle in più di 2000 anni. Le iscrizioni si effettuano direttamente sul posto.

Domenica 30 dicembre durante tutta la giornata (10.00-18.00) sarà possibile partecipare all'Officina dei micromondi: in quest'attività, che si svolge a ciclo continuo ed è adatta a tutte le età, si potrà scoprire come è fatto e come funziona un microscopio e come si osservano i diversi tipi di cellule: fra oculari, obiettivi e manopole sarà un'occasione per trasformarsi in chimici per un giorno, ed esplorare il grande mondo del microscopicamente piccolo! Non è necessaria la prenotazione.



Apertura speciale anche il 1° gennaio: dalle 14.00 alle 18.00 si potrà inaugurare l'anno nuovo passando un pomeriggio con la scienza, sperimentando fra le postazioni del museo.

Il programma delle feste dell'Immaginario Scientifico si conclude domenica 6 gennaio: alle ore 15.00 le famiglie con bambini da 5 anni in su potranno partecipare al laboratorio “Befane in volo”: genitori e figli, ma anche nonni e nipoti, zii e cugini, potranno escogitare assieme come aiutare la Befana a “catapultarsi” nelle case di tutti i bambini, con una divertente gara finale tra famiglie! Le iscrizioni si effettuano tramite form online su www.immaginarioscientifico.it



Tutte le informazioni sono sempre disponibili sul sito www.immaginarioscientifico.it.