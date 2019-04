Tecnologie a misura di bambino è il tema dell’incontro organizzato dall’istituto comprensivo V di Udine e dedicato ai genitori delle scuole dell’infanzia e delle classi 1°, 2° e 3° delle scuole primarie.

Ai genitori, appunto, saranno spiegati rischi, opportunità e consigli pratici, per evitare danni.

L’incontro approfondirà l’utilizzo di tablet, smartphone e televisione.

Quali possono essere dagli 0 ai 9 anni i benefici e i rischi per la salute, l’apprendimento e il benessere dei bambini. Si parlerà anche di contenuti inadatti e sconosciuti on-line, applicazioni e filtri per proteggere i figli dai contatti indesiderati e dai contenuti inadatti on-line. Non saranno trascurati i gruppi WhatsApp genitori: regole, aspetti legali e consigli per un uso efficace. Ultimo argomento in programma i rischi nella condivisione delle foto di minori sul web.

L’appuntamento è lunedì 1° aprile, alle 18, nell’aula T9 di Palazzo Garzolini, in via Gemona, a Udine.

Il relatore è Giacomo Trevisan, esperto di sicurezza on-line e prevenzione cyberbullismo, coordinatore regionale dell’Associazione Mec (Media educazione comunità).

Sostiene l’iniziativa anche la Fondazione Friuli.