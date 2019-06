Tecnologie antidrone al servizio del Jova Beach Party

La domenica appena trascorsa è stata una giornata di lavoro per i tecnici della sicurezza a Lignano Sabbiadoro. Il luogo dell’incontro è stato il sito in cui avrà luogo il Jova Beach Party, il prossimo 6 luglio.



Presenti gli analisti di Ms System, azienda della provincia di Udine specializzata in sistemi di videosorveglianza e controllo, in collaborazione con i tecnici dell’azienda partner israeliana Mc Tech, lader mondiale nello sviluppo e produzione di tecnologie anti-drone. I tecnici della Mc Tech sono giunti direttamente da Israele per l’occasione.

Oggetto del sopralluogo è stato lo studio del sito, al fine di soddisfare le richieste degli organizzatori del Jova Beach Party in merito alla protezione, supervisione e videocontrollo dei varchi di accesso e dell’area coinvolta dall’evento.



Particolare attenzione è stata posta alla conformazione topografica del luogo, con lo scopo di ottenere la massima efficacia di lavoro da parte del sistema antidrone.

La tecnologia israeliana impedirà l’accesso nell’area ad eventuali droni indesiderati, che potrebbero creare notevoli problemi di sicurezza ed ostacolare il corretto svolgimento dell’evento.

La Md System inoltre, sarà presente in tutte le tappe del tour estivo di Jovanotti coi suoi sistemi di videocontrollo, che consentiranno di agevolare notevolmente l’attività di supervisione delle forze dell’ordine.



All’incontro presenti anche Luca Tosolini, Amministratore di FVG Music Live e il Vicesindaco di Lignano Sabbiadoro Alessandro Marosa. Entrambi hanno confermato il loro massimo impegno nel garantire lo svolgersi di una giornata all’insegna del divertimento sicuro.

Dichiara Tosolini: “Vogliamo che tutti i presenti possano godere a pieno del clima di spensieratezza, di festa e di gioia che, come desidera Jovanotti, sarà l’anima al Jova Beach Party. Stiamo mettendo in campo le migliori aziende del settore, quali Md System e Mc Tech, al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza durante l’evento”.