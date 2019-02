Terremoto, Generali e Fondazione Bocelli per la scuola di Muccia

Il Fondo Protezione di Generali Italia sosterrà con 300mila euro il progetto della Fondazione Andrea Bocelli per aiutare i bambini di Muccia (Macerata) ricostruendo la scuola di istruzione primaria e la scuola dell'infanzia "De Amicis", distrutte dal terremoto che nel 2016 scosse il Centro Italia.

Generali Italia, impegnata nella sensibilizzazione sui danni da catastrofi naturali, ha scelto di destinare alla scuola le somme raccolte con il Fondo Protezione Solidale grazie alle donazioni della compagnia e degli agenti per ogni polizza casa abbinata a catastrofi. "E' sempre bello verificare - dichiara Bocelli - come la volontà del fare e la comunione di intenti siano capaci di innescare circoli virtuosi che si tramutano in progetti concreti".

"Con il gesto di tanti - osserva Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, stiamo ricostruendo la scuola di Muccia distrutta dal terremoto".

La costruzione della nuova scuola, dopo la demolizione delle vecchie strutture, è già cominciata, d'intesa con gli uffici del Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione e Usr della Regione Marche. Sarà donata 'chiavi in mano' al Comune. Nel paese quasi tutte le famiglie vivono in nuclei abitativi modulari, i bambini fanno lezione nei container e il 95% delle abitazioni è inagibile.

Il progetto prevede la costruzione di un'ala dedicata all'infanzia e un'altra alla primaria. Oltre alle aule didattiche, saranno realizzati spazi dedicati alla musica, all'arte e alle attività di gruppo per i bambini e per la comunità.

"Il nostro - osserva Bocelli - è un modesto contributo rispetto alla totalità dei bisogni ma ci auguriamo che possa essere un piccolo esempio di come, agendo con forza e coesione, si possano offrire nel breve periodo soluzioni concrete, creando o ripristinando per il singolo e le comunità le condizioni per esprimersi al meglio".

"Siamo molto felici - conclude Sesana - di collaborare con la Fondazione ABF, ne riconosciamo il valore e condividiamo la missione. Anche così vogliamo essere partner di vita, vicini alle nostre comunità".