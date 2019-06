The Game Fortress un volano per Palmanova

Confermata la valenza della proposta articolata di The Game Fortress, un progetto che ha traghettato il mondo comics in una dimensione festivaliera a ridosso di una città come Palmanova - Patrimonio mondiale Unesco dal 2017 e unico esempio di città di fondazione ancora intatta nella propria forma di stella a nove punte - insistendo sull’importanza non solo dell’intratteni-mento ma anche di contenuti culturali e turistici.

Il festival - organizzato con il contributo del Comune di Palmanova, della Regione, di Confartigianato di Udine, della Camera di Commercio di Udine e di PromoturismoFvg - ha portato più di 50 eventi totali in due giorni, tra cui sei repliche teatrali, otto workshop con la Scuola del Fumetto di Milano e la Scuola Internazionale Comics di Padova, due proiezioni all’interno del Teatro Gustavo Modena e quasi 30 ospiti strettamente legati al tema portante dell’evento: il fumetto. Particolarmente seguito dal pubblico l'incontro con Silvia Ziche a cui ha fatto seguito un affollato firmacopie.

I dati raccolti dimostrano la crescita del Festival e la sua ambizione nell’insistere sul valore del network. Infatti, fin dalla prima edizione, l’organizzazione ha investito nel costruire una solida rete di relazioni strategiche e convogliarla nella Città Fortezza dove tutte le generazioni po-tessero vivere diversi stimoli per approfondire la conoscenza del fumetto e dei suoi legami con il cinema e il teatro.

La soddisfazione e l’apprezzamento per i risultati ottenuti si leggono anche nelle parole del Sindaco di Palmanova Francesco Martines e del Vicesindaco Adriana Danielis, che supportano lo spirito e l’orientamento culturale del festival: "Una manifestazione che cresce e si consolida edizione dopo edizione, coinvolgendo dai più piccoli a tutti coloro che amano il fu-metto e l'animazione, a tutti coloro che credono che la creatività e la fantasia sia una risorsa unica e che vada valorizzata. Un contenitore culturale innovativo, unico, che trova nella For-tezza di Palmanova, con la sua straordinaria particolarità, il luogo perfetto dove realizzarsi an-dando a valorizzarne gli aspetti più particolari, misteriosi, nascosti. Per questo e per tanti altri motivi, dobbiamo ringraziare organizzatori, collaboratori e volontari per il grande lavoro che fanno ogni giorno per la realizzazione dell’evento".

L’ospitalità garantita dalla città di Palmanova e dagli organizzatori è stata particolarmente apprezzata dagli autori e dagli artisti presenti, i quali porteranno le loro impressioni anche al di fuori delle mura della Città Fortezza.

The Game Fortress si è dimostrata ancora una volta un’ottima sede di confronto per i giovani talenti del fumetto regionale e non, grazie alla possibilità di partecipare a una porfolio review con gli operatori del settore e a una Comic Alley gremita dove si sono promosse molte inizia-tive di autoproduzione regionale. Infine lo spettacolo teatrale Game4 - A Live Experience è stato recepito positivamente perché valutato come proposta non tradizionale dove la rottura della “quarta parete” e lo svolgimento dinamico hanno dato vita a un’esperienza estrema-mente immersiva e sorprendente per il pubblico.