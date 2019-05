Tilt al Consumer Electronics Show 2020

Area Science Park e Teorema Engineering organizzano, in collaborazione con Italian Trade Agency, la terza edizione della Missione Italiana al CES - Consumer Electronics Show, una delle più importanti manifestazioni al mondo dedicate all’innovazione tecnologica e digitale. Area Science Park è, inoltre, lieta di annunciare che a partire dal 15 giugno sarà on line - sul sito www.areasciencepark.it - la call per la selezione di spin off e startup innovative che parteciperanno al CES 2020, in programma a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio. Sarà possibile candidarsi fino al 30 luglio.

Tilt partecipa alla fiera internazionale dell’elettronica di Las Vegas per il terzo anno consecutivo con una partnership arricchita da stakeholder di rilevanza nazionale. Nella squadra che lavorerà per la missione Italiana, accanto ai fondatori di Tilt, Area Science Park, ente nazionale di ricerca e innovazione, e Teorema Engineering, azienda di riferimento nell’innovazione in Italia, si confermano e-Novia, fabbrica di imprese, e B Heroes, il percorso di mentorship ideato per sviluppare un nuovo approccio culturale d’impresa.

New entry l’hub di innovazione Cariplo Factory, CSR e talent management creato da Fondazione Cariplo nel 2016. "Con la missione italiana al CES supportiamo le startup più promettenti e le aiutiamo a creare connessioni internazionali. Nel 2020 lavoreremo per consolidare l’esperienza maturata sinora, con l’obiettivo di crescere in termini di quantità e qualità. Questo anche grazie al contributo di una squadra che si rafforza e arricchisce negli anni” dichiara Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park.

Le due passate edizioni hanno riscosso grande successo e portato risultati concreti alle startup che vi hanno preso parte. Nel 2018, per esempio, WOOLF, startup innovativa che sviluppa e rende disponibili tecnologie avanzate per la mobilità intelligente, ha vinto il prestigioso premio CES 2019 Innovation Awards nella categoria “Tecnologie indossabili”. Per LIFT - Laboratorio di Ingegneria Ferroviaria e Traffico, spin off dell’Università di Trieste che opera nella pianificazione della mobilità e progettazione di sistemi di trasporto e che ha partecipato alla missione 2019, si sono aperte le porte del mercato asiatico. La giovane impresa sta, infatti, lavorando a un progetto per sperimentare la sua piattaforma in Giappone. “I dati che arrivano dal mercato delle startup in Italia sono incoraggianti. Cresce il numero delle imprese innovative, migliora la qualità dei progetti e si registra una buona interazione con il mondo delle aziende consolidate. Tutti fattori che ci fanno ben sperare per il CES 2020” conclude Casaleggi.

Area Science Park è un ente nazionale di ricerca attivo da più di 40 anni nel mondo dell’innovazione a sostegno delle imprese. Focalizza le sue attività su 4 diverse linee: la gestione del parco scientifico e tecnologico multisettoriale, la generazione di nuove imprese, lo sviluppo di infrastrutture di alta tecnologia e facilities per le pmi, l’innovazione di processo. Da un anno il progetto di punta di Area Science Park è il sistema Argo, un nuovo modello di sviluppo industriale, basato sull’interazione tra ricerca e impresa, e che vuole fare del Friuli Venezia Giulia un vero e proprio laboratorio di innovazione.