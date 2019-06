Tolmezzo, 20mila penne nere dal Triveneto

Entra nel vivo il Raduno Triveneto dell’Ana 2019 a Tolmezzo dove sono attese 20mila penne e nere, per un totale di 35mila persone. Gli alpini nella tre giorni di raduno visiteranno i luoghi simbolo della Prima Guerra Mondiale, dall’Ossario e il Museo della Grande Guerra di Timau di Paluzza, il Pal Piccolo, Pal Grande e Fraikofel, e casera Malpasso.

Domenica 16 giugno, a Tolmezzo, la tanto attesa parata. Si comincia con l'ammassamento previsto alle 9.30, cui seguirà alle 9.45 la resa degli onori al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini e al Gonfalone del Comune. Alle 10, infine, inizierà lo sfilamento.





Alessandro Tomat

Massimo Pascottini

volontari presenti con ben 350 operatori

. Coordinati dal comandantee dal vice, i 20 agenti operativi garantiranno il servizio di vigilanza e di controllo nelle giornate della manifestazione presidiando il centro storico, le località interessate da cerimonie ufficiali (come Timau) ma anche le aree più periferiche dove si concentrerà la maggior parte dei transiti e delle soste di auto e corriere.La Polizia Locale fornirà il suo contributo affiancandosi alle altre forze dell’ordine chiamate a operare secondo il dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura di Udine e coordinato in loco dal commissariato di Polizia di Stato di Tolmezzo. Fondamentale l’apporto deidi cui una quota impiegata per i radiocollegamenti. Base di coordinamento di tutte le attività sarà il Coc - Centro operativo comunale (in via Paluzza, nella sede della Protezione Civile), l’unità che viene appositamente attivata per la gestione dei grandi eventi.