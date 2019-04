Torna il Premio Collio

Il Consorzio Tutela Vini Collio, in collaborazione con l’Università di Udine, il Mib School of Management e l'Arga Friuli Venezia Giulia (Associazione Regionale della Stampa Agricola, Agroalimentare, dell’Ambiente e Territorio), per ricordare il Conte Sigismondo Douglas Attems di Petzenstein, propone la 16esima edizione del Premio Collio.

Il concorso intende valorizzare le attività che abbiano portato un valido contributo, sul piano scientifico, applicativo e divulgativo, nei settori della viticoltura, dell’enologia e della valorizzazione del territorio del Collio.

Quattro le sezioni in gara: miglior tesi di laurea magistrale; miglior dottorato di ricerca; miglior articolo giornalistico - divulgativo italiano e miglior articolo giornalistico – divulgativo straniero.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 30/04/2019 a segreteria@collio.it.

La commissione giudicatrice è composta dal Presidente del Corso di Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia e dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Viticoltura, Enologia e Mercati vitivinicoli dell’Università di Udine, dal Direttore Accademico dell'area Wine Business di Mib School of Management di Trieste, dal Presidente dell’Arga del Friuli Venezia Giulia, e dal Presidente del Consorzio Tutela Vini Collio o da un consigliere. La commissione si riserva la facoltà di esaminare elaborati anche se non presentati direttamente dagli autori.

I premi saranno conferiti nel corso di una cerimonia che si terrà il 31 maggio.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria del Consorzio Tutela Vini Collio: 0481-630303 o segreteria@collio.it.