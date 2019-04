Tornano i Mercoledì del placement

Doppio appuntamento con il mondo del lavoro per laureati e laureandi dell’Università di Udine. Martedì 9 aprile nell’aula T7 di palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine, dalle 10 alle 11 si svolgerà il seminario “Autovalutazione delle competenze soft”, a cura dell’Agenzia Adecco, che dalle 11 alle 13 sarà a disposizione per un servizio gratuito di consulenza e correzione dei curricola vitae. Il giorno seguente, mercoledì 10 aprile, negli stand allestiti a palazzo di Toppo Wassermann, appuntamento con il tradizionale “Mercoledì del placement”. Quattro realtà aziendali si presenteranno, raccoglieranno i curricola degli interessati che potranno sostenere anche colloqui con le aziende. L’evento è sostenuto dalla Fondazione Friuli.

L’ingresso al “Mercoledì del placement” è libero. Per partecipare è necessario accreditarsi online (goo.gl/kAcQdw), oppure il giorno stesso presso lo stand Adecco, a partire dalle 16. Dalle 16.30 nell’aula T4 si svolgeranno le presentazioni aziendali e alle 17.30 inizieranno i colloqui personali ai desk delle quattro aziende presenti: Ali Energia Srl, Eurotech Spa, Pixartprinting Spa e Sistec Srl.

Ali Energia Srl, azienda di consulenza in ambito energetico, offre servizi di approvvigionamento di energia elettrica e gas, controllo, archiviazione e gestione delle fatture, efficientamento energetico. Supporta PMI, grandi aziende, energivori e non, in ogni richiesta di carattere tecnico e normativo relativa al mondo energetico, integrandoci perfettamente di volta in volta in ogni realtà aziendale.

Eurotech Spa è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things complete di servizi, software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. In collaborazione con numerosi partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a realizzare la visione dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai dispositivi periferici intelligenti agli oggetti “smart”, con modelli di business idonei al mondo dell’impresa moderna.

Pixartprinting Spa è leader nel mercato italiano ed europeo con clienti in più di 50 Paesi nel mondo, è specializzata nella fornitura online di servizi di stampa anche personalizzata di cataloghi, riviste, packaging, stampe su tessuto e molto altro. La parte e-commerce è la realtà web to print più grande d’Italia e una tra le più importanti d’Europa.

Sistec Srl opera da oltre 15 anni nel campo dell’automazione e della robotica. Utilizzando i robot dei più noti brand internazionali, progetta e realizza celle e linee robotizzate per l’industria della lavorazione della lamiera, costruite in accordo alle specifiche esigenze del cliente come: celle robotizzate di presso-piegatura, carico/scarico laser, magazzini a torre, sorting robotizzato, isole robotizzate di saldatura.