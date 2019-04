Tornano le Giornate di Sport Cultura e Solidarietà

Il 3 maggio, alle 11, nella sala Feruglio di Feletto Umberto, sarà presentato il ricco programma della 23esima edizione delle “Giornate di Sport Cultura e Solidarietà”, la kermesse composta da 18 appuntamenti culturali, sportivi e musicali promossa dalla Nuova Atletica Tavagnacco Asd in collaborazione con il Comune, l'Istituto Comprensivo e una trentina di associazioni di Tavagnacco.

Saranno oltre duemila le persone che nei mesi di maggio e giugno saranno coinvolte nell'ambito della manifestazione, giunta all'importante traguardo della ventitreesima edizione grazie ad un intenso lavoro di rete sul territorio e caratterizzata dalla promozione di valori quali la solidarietà, l'amicizia e l'altruismo, fondamentali non solo per la crescita delle nuove generazioni, ma anche per la costruzione di una comunità coesa e inclusiva.

Fra gli appuntamenti sportivi, si ricordano il saggio di ginnastica ritmica (4 maggio), il Giocatletica e il Meeting Regionale di Atletica Leggera Special Olympics (10 maggio), le dimostrazioni di sport integrato (11 maggio) e il torneo di bocce Special Olympics (15 maggio). Le iniziative coinvolgeranno studenti e persone diversamente abili e costituiranno un'occasione per far dialogare “mondi diversi”, favorendo la conoscenza e l'arricchimento reciproco attraverso un veicolo diretto come lo sport.

In ambito musicale sono numerosi gli appuntamenti organizzati dalla professoressa Anna Mindotti per gli studenti di ogni grado dell'Istituto Comprensivo, protagonisti della “Settimana dell'Arte” (10 – 16 maggio), un vero concentrato di iniziative quali la mostra espositiva dedicata al tema dell'aria, lezioni-concerto e spettacoli musicali e teatrali, anche in lingua friulana, realizzati in sinergia con la Fondazione Bon e il coinvolgimento delle realtà commerciali del territorio.

I neo diciottenni del Comune riceveranno una copia della Costituzione in occasione della festa a loro dedicata per sottolineare il passaggio all'età adulta (8 giugno).

Tutte le manifestazioni, patrocinate dal Comitato Sport Cultura Solidarietà, da Special Olympics Italia – Team Friuli Venezia Giulia e dalla Nuova Atletica dal Friuli, sono a ingresso gratuito.

