Torneo di burraco per i bambini malati

Abio, Associazione Bambino in Ospedale, assieme all’associazione “Burraco Città di Udine”, ha organizzato per il terzo anno consecutivo il torneo di burraco nell’ambito di Udine Estate. Una bella serata di solidarietà sotto la splendida Loggia del Lionello che si è rivelata particolarmente suggestiva grazie all’elegante allestimento, con un tavolo centrale ricco di premi, molti dei quali offerti dai commercianti del centro cittadino.



Quest’anno anche il clima è stato particolarmente favorevole e dopo il saluto iniziale dell’assessore alla Salute Giovanni Barillari il torneo ha preso il via e dopo circa tre ore di sfide si è concluso nella tarda serata con premi per tutti ed una raccolta fondi più che soddisfacente che darà la possibilità di portare avanti importanti progetti all’interno della Pediatria udinese.