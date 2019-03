Tossicodipendenza, un lento recupero per uscirne

Quarant’anni, una vita che piano piano sta rientrando nella carreggiata. Un lavoro in Friuli, dall’altra parte rispetto a casa sua. Del resto per Ivana (nome di fantasia), un posto vale l’altro.

“Ho girato tutta l’Italia – racconta Ivana –. A quindici anni sono andata via di casa. Non sopportavo che i miei mi stessero sempre addosso. Ho seguito il primo balordo che mi ha proposto di cambiare vita. Non ho fatto un grande affare. Non avevo soldi, così ho cominciato a rubare. All’inizio volevo mangiare, poi mi servivano per fumare. Non solo sigarette. Poi sono passata all’eroina.



Vent’anni fa era ancora buona, non chimica come adesso. Se non finivi in overdose e avevi sempre abbastanza soldi per procurartela, campavi cento anni. Ma i soldi non sono mai abbastanza e tra furti e altro, non ce la facevo più e sono tornata a casa. Peccato che i miei non mi abbiano voluto riprendere. Al Sud i figli tossici sono ancora una maledizione per la famiglia. Così mi sono trasferita in Friuli e sono entrata al Sert”. Con alti e bassissimi.



“Non è stato facile. Ero adulta. Non volevo farmi comandare. Non mi andava di prendere metadone. Così entravo e uscivo dal centro. Finché mi sono accorta di non essere più una bambina e mi sono spaventata. Ho cominciato il percorso in modo più serio. Ho trovato un lavoro e spero che tutto si sistemi. Non ci metto la mano sul fuoco. Sono troppo vecchia, per non avere visto tanti amici ricaderci”.