Tre regionali in corsa per Miss Mondo Italia

Inizia il conto alla rovescia per Miss Mondo Italia 2019. Siamo al giro di boa per la nota kermesse nazionale. Ancora sette giorni d’attesa e l’Italia conoscerà la splendida Miss che rappresenterà il Bel Paese alla finale internazionale, in programma il 7 dicembre in Thailandia. Le 50 finaliste si sfideranno in passerella sabato 15 giugno sul palco del Teatro Italia, conduce Giorgia Palmas, ex Miss Mondo Italia e bellezza nazionale che, nella storia del concorso, ha ottenuto il miglior piazzamento, un argento, alla kermesse di bellezza internazionale.

Le 50 finaliste in rappresentanza di tutte le regioni sono state scelte dalla giuria tecnica e di qualità del Concorso fra le 150 ragazze arrivate a Gallipoli nei giorni scorsi. Un percorso lungo iniziato nelle varie selezioni avvenute su tutto il territorio nazionale. Per l’edizione 2019, il Fvg schiera tre portacolori: si tratta di Mihaela Macnovit, Elisa Saro e Sarah Pessot. Proprio Sarah, 17enne di Brugnera, può festeggiare la fascia di Miss Talent. La pordenonese ha conquistato i giurati con una spettacolare performance di ginnastica ritmica con palla e nastro.