Treni presi d’assalto dai turisti. E fioccano i ritardi

Il ponte dell'Ascensione non ha messo a dura prova solo la viabilità autostradale. Anche sui treni, infatti, si sono registrati disagi. La denuncia arriva dal Comitato Pendolari Alto Friuli: “Sabato e domenica ci sono state segnalate scene imbarazzanti a bordo del Mi.Co.Tra Udine-Villach”, scrivono sui social, con tanto di foto-testimonianza.

“In entrambe le giornate si sono registrati forti ritardi, fino a oltre 50 minuti, a causa del sovraffollamento per il grande afflusso di cicloturisti austriaci e per l'insufficiente composizione del treno, con un solo bagagliaio bici. La conseguenza? Biciclette caricate ovunque e gente in piedi”.

“Un pessimo biglietto da visita per il famoso treno delle bici di Ferrovie Udine Cividale, in servizio lungo la ciclovia Alpe Adria”, chiosano dal Comitato.