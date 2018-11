Trieste, European City of Science 2020 protagonista a Bruxelles

Trieste, città multiculturale e multilingue, sarà la capitale europea della scienza nel 2020. La città è sempre stata un ponte tra Europa occidentale e orientale, con particolare attenzione ai Balcani occidentali. Il 2020 sarà anche un anno strategico che segnerà il completamento dei programmi di ricerca europei Horizon2020 (2014/2020) e l'attuazione di HorizonEurope (dopo il 2020). Le istituzioni europee hanno adottato la scienza come un importante strumento e collegamento per la diplomazia con il seguente motto: "Diplomazia per la scienza e la scienza per la diplomazia".



E’ questo lo scenario nel quale si inserisce l’evento “Trieste, European City of Science 2020” che mercoledì 7 novembre 2018 si terrà a Bruxelles, organizzato dall’ Associazione Giuliani nel Mondo di Bruxelles, in collaborazione con la Parlamentare Europea Isabella De Monte e l’Ufficio di Bruxelles della Regione FVG.



All’evento sono stati invitati europarlamentari di tutti gli Stati Membri e diversi stakeholder dell’ecosistema legato alle Istituzioni Europee.



Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere ad una platea di qualificati rappresentanti dell’UE (in particolare parlamentari europei, ma anche funzionari delle istituzioni europee) e di soci e simpatizzanti dell’Associazione Giuliani nel Mondo le caratteristiche che hanno reso possibile il successo della candidatura di Trieste a Capitale europea della Scienza, l’evento ESOF 2020 e le sue possibili ricadute.