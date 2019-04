Trieste, imprese e Università fanno sistema

Il Protocollo di Intesa - stipulato il 25 settembre 2015 - tra Confindustria Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Trieste si rinnova, integrando nella convenzione la collaborazione con Insiel e il Dipartimento di Matematica e Geoscienze, sulla base delle nuove iniziative attivate per rafforzare la collaborazione tra il sistema delle imprese e l’Università.

In particolare Insiel – che gestisce l’intero eHealth Big Data della Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia con dati di profondità storica anche trentennale - metterà a disposizione dell’Ateneo triestino una piattaforma di IoT (Internet of Things) & Event Stream Process per analizzare in tempo reale flussi continui di dati e produrre, istantaneamente, le appropriate azioni. Insiel darà il suo contributo anche in termini di competenze certificate per creare sistemi di visualizzazione e governo dei dati e modelli di algoritmi di advance analytics e machine learning da applicare, anche in tempo reale, ai flussi di informazioni.

Attraverso modelli di data governance , data integration e data quality, Insiel garantisce un modello efficiente di generazione di flussi informativi e di popolamento del dati regionali sui quali svolge un’attività di monitoraggio e osservazione costante.

L’Università di Trieste ed il Dipartimento di Matematica e Geoscienze, dal canto loro, mettono a disposizione di questa collaborazione la consolidata esperienza scientifica negli ambiti del machine learning, di data science, e dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa si sviluppa nell’alveo delle attività didattiche e di ricerca su tematiche di Data Science e Intelligenza Artificiale, capitanate dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze, ma che coinvolgono attivamente altri dipartimenti dell’ateneo ed istituzioni scientifiche del territorio regionale.

"Questa iniziativa, in accordo con l’Amministrazione regionale, si inserisce nel percorso di rinnovamento di Insiel", afferma Simone Puksic, Presidente della società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia. "La nostra azienda è sempre più uno strumento al servizio del territorio per uno sviluppo integrato con il mondo delle imprese e dell’Università e ricerca".

Sergio Razeto, Presidente di Confindustria Venezia Giulia, si dichiara "molto soddisfatto del percorso di integrazione che sta proseguendo tra l’Università di Trieste e le imprese associate; nel corso degli ultimi anni abbiamo avviato azioni specifiche per aumentare l’integrazione tra mondo accademico e contesto imprenditoriale, incrementando le occasioni di confronto sulla didattica, la ricerca, il trasferimento tecnologico e il placement. L’esperienza di Insiel con il Dipartimento di Matematica e Geoscienze ne rappresenta un’esempio concreto su tematiche che potranno trovare ampia applicazione nel settore industriale".