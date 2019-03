Trieste capitale della diplomazia dei ragazzi

Trieste per tre giorni “capitale” della diplomazia dei ragazzi, con oltre 100 studenti di scuole di vari Paesi europei impegnati a discutere di grandi temi internazionali in sessioni che ricalcano esattamente quelle delle Nazioni Unite.

E’ questo il senso di OberMUN, il progetto pensato e organizzato da un gruppo di studenti del liceo scientifico statale Guglielmo Oberdan con il supporto di alcuni docenti della scuola stessa e con la coorganizzazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e dell'assessorato alla scuola, educazione università e ricerca del Comune di Trieste, Cei/Ince; e con il patrocinio di Prefettura di Trieste, Università degli studi di Trieste e del Mib di Trieste. Numerosi gli altri sostenitori.



Dove e quando

OberMUN si terrà a Trieste da venerdì 15 a domenica 17 marzo: per tre giorni le sessioni di dibattito saranno ospitate nei Palazzi della Prefettura e della Regione in piazza Unità, e nell’edificio che ospita la sede di Cei-Ince.



Obiettivi

Un Mun, come si accennava, è una simulazione delle assemblee delle Nazioni Unite in cui i ragazzi rappresentano ciascuno i delegati dei diversi Paesi e dopo un dibattito su ciascuno dei temi proposti giungono a una risoluzione conclusiva, votata in accordo fra i delegati. Obiettivi del Mun sono: fornire una chiave di comprensione più approfondita della diplomazia multilaterale; offrire motivi di riflessione ulteriore su alcuni grandi temi internazionali; implementare le abilità linguistiche, visto che tutte le sessioni dei Mun si svolgono in lingua inglese.

All’OberMUN edizione 2019 saranno sei le commissioni che si impegneranno nella discussione di più argomenti di politica internazionale: si andrà dalla gestione efficace delle scorie nucleari al reintegro di persone con malattie mentali nella società, dalla coscienza sui diritti delle comunità Lgbt al reinserimento sostenibile dei rifugiati nei rispettivi Paesi d’origine.



I numeri.

Quella che si apre venerdì 15 marzo sarà la terza edizione di OberMUN dopo quelle del 2017 e del 2018. Dalla prima edizione, OberMUN è cresciuto: rispetto ai 65 delegati del 2017, saranno quest’anno oltre 100 i delegati che arriveranno a Trieste: oltre ai ragazzi dell’Oberdan sono attesi studenti da tutto il Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Sardegna; e oltre 20 studenti da Spagna, Germania, Francia e Austria, tutti ospitati dai ragazzi dell’Oberdan.

Al di là dei delegati, la macchina organizzativa costituita dai ragazzi dell’Oberdan è importante: oltre 150 gli studenti coinvolti in vari ruoli.

Il programma.

OberMUN 2019 prenderà il via venerdì 15 marzo 2019: alle 10.30 all'Auditorium del museo Revoltella - messo a disposizione dal Comune di Trieste - è in programma la cerimonia di apertura. Seguiranno le sessioni nelle sedi citate (palazzi di Regione, Prefettura e Cei), che proseguiranno nella giornata di sabato e nella mattinata di domenica. Sabato sera all’Hotel Savoia Excelsior cena di gala dell’OberMUN. L’evento si concluderà nel primo pomeriggio di domenica 17 marzo.

Gli sponsor

Numerosi gli sponsor istituzionali e non della manifestazione: l’elenco completo su www.obermun.com



Il sito web

Tutte le informazioni su OberMUN sono disponibili al sito www.obermun.com

La rete MUN

Con OberMUN il Liceo Oberdan è entrato nella rete internazionale dei Mun, acronimo di Model United Nations, eventi dedicati a giovani di scuole secondarie di secondo grado o studenti universitari che ricalcano le assemblee Onu.

Il progetto OberMUN è nato dopo che una delegazione di studenti dell’Oberdan aveva partecipato a una edizione di FoscaMUN, simulazione di sessioni Onu del Liceo Marco Foscarini di Venezia. “L’internazionalità, la diplomazia e la grande affidabilità sono ciò che abbiamo mantenuto” – commentano gli organizzatori di OberMUN 2019 – “Il grande entusiasmo che abbiamo trovato a Venezia ci ha ispirato a creare qualcosa di simile, un evento volto a coinvolgere un numero significativo di scuole e centinaia di studenti provenienti da tutto il mondo. Il nostro obiettivo è quello di creare una tradizione che potrebbe portare il Liceo Oberdan e soprattutto Trieste ad acquisire una prospettiva internazionale, qualcosa che potrebbe lasciare un segno su di noi e sui futuri studenti della nostra scuola”.