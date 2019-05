Tutti in sella con Ecoprestito bike

In concomitanza della corsa ‘rosa’, CiviBank, sostenitrice e sponsor di tante iniziative e società ciclistiche, rinnova un'originale operazione lanciata qualche anno fa in occasione della 13esima tappa del 99° Giro d'Italia, la Palmanova-Cividale, per promuovere il ciclismo e la passione per le due ruote.

In tutte le filiali del Fvg e del Vento della banca cividalese sarà possibile ottenere un finanziamento a tasso 0 fino a 6 mila euro per l’acquisto di una bicicletta. Il prestito è riservato ai soci e ai clienti, anche nuovi, della banca che attestino con ricevuta o scontrino l’acquisto della bici. Ecoprestito bike è il nome del finanziamento ottenibile con le modalità di un normale prestito personale senza particolari procedure burocratiche.

In considerazione del gradimento ottenuto gli scorsi anni, con l’avvio del Giro e l'avvento imminente dell'estate l'istituto di credito ha voluto riproporre questo speciale finanziamento agevolato che si affianca ai tanti interventi che la stessa Banca effettua nel settore ciclistico.

Dalla sponsorizzazione delle formazioni Cycling Team Friuli, Rinascita Ormelle, Asd Fun Bike, Velo Club Cividale, Ciclistica Buiese, Team Granzon, Asd Forum Iulii, Pedale Manzanese, al sostegno del Criterium cicloturistico Fvg e della Ciclostorica Fvg, fino ai contributi a varie manifestazioni del settore, la Banca si segnala per un'intensa vicinanza allo sport delle due ruote.