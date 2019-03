Tutto pronto per Civi Design Market

Più di 35 espositori, due mostre artistiche, intrattenimento e il laboratorio per bambini: la piazzetta pedonale di Corte San Francesco, a Cividale del Friuli, offre domenica 31 marzo (ore: 10-19) un programma molto ricco e adatto a grandi e piccini con la quarta edizione del Civi Design Market, la prima del 2019 dopo le fortunate tre edizioni dell’anno precedente.

L’iniziativa, infatti, organizzata dall’associazione culturale “Noi… dell’arte” con il patrocinio del Comune di Cividale è stata capace di attrarre in questo piccolo angolo suggestivo della Città Ducale appassionati e curiosi che hanno avuto modo di scoprire le creazioni di artisti, artigiani e designer di tutta la Regione e non soltanto. Confermato, dunque, il format il cui cuore saranno, anche domenica 31 marzo, i più di 35 creativi che avranno modo di esporre i loro manufatti, rigorosamente handmade.

Anche in questa quarta edizione, alla mostra mercato si affiancano le attività artistiche ospitate dalle gallerie che si affacciano su questa piccola “corte dell’arte” cividalese. L’associazione di ricerca artistica Formae Mentis apre la Casa delle Arti dove Ornella Ariis (Genga), Fabio Benatti e Domenico Ghin si dedicheranno a un inedito Work in Progress.

Nell’adiacente Galleria Spaziocortequattro sarà possibile, invece, visitare la mostra “Foglie dello stesso albero”. I maestri artigiani Liviana Di Giusto, Federica e Nicola Mazzola, Paola Matiuzzo e Fabio Comelli portano avanti il loro lavoro, intrecciando l’esperienza e la qualità del “saper fare” con un’alta componente creativa. La mostra “Foglie dello stesso albero” è un’occasione per scoprire e valorizzare mestieri tradizionalmente tramandati di padre in figlio che, ormai, si stavano perdendo. In questa occasione, vengono reinventati e attualizzati.

Non mancherà l’intrattenimento con l’area “ColoraCivi”, dove i più piccoli potranno con creatività ed estro dipingere Cividale e portare con sé una cartolina personalizzata. Lo stand dedicato alla Stampa Live, invece, è pensato per chi desidera scoprire alcuni cenni sulla stampa serigrafica: su richiesta, si potrà stampare il logo del Market su shopper, magliette o un supporto (tessuto, legno o carta) portato da casa. L’atmosfera, infine, sarà resa ancora più suggestiva grazie alle note folk della chitarra acustica del busker Pino.