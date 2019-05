Tutto pronto per Parkfest 2019 a Venzone

Torna l’appuntamento con Parkfest, l’evento che da diciassette edizioni rappresenta una vetrina privilegiata dei Parchi dell’Arco Alpino Orientale.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Venzone e la sua Pro Loco, è patrocinata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da realtà nazionali ed internazionali come ALPARC, EUROPARC e Federparchi.



Inserita nel programma della “Giornata europea dei Parchi“, è la circostanza giusta per entrare in contatto con le aree protette della nostra regione e quelle provenienti da Austria, Croazia e Slovenia.

L’anteprima della manifestazione si terrà già nella serata di sabato 25 con la presentazione della multivisione, realizzata da Marco Virgilio e Ivo Pecile “Nelle terre custodite dall’acqua – ambienti e suggestioni lungoil fiume Tagliamento”. L’ accompagnamento musicale è dal vivo.



La mattina seguente, invece, nell’ambito della “Giornata nazionale delle miniere”, a Resiutta sarà possibile svolgere un’escursione guidata gratuita al borgo minerario del Resartico.

A Venzone l’inizio delle attività è previsto per le ore 10:00 di domenica. Tra visite socio-culturali, brevi camminate, attività con gli amici a quattro zampe, giochi e laboratori per i più piccoli, la giornata sarà animata dalle musiche dei gruppi folklorisitici, dai sapori delle specialità culinarie transfrontaliere e dall’originalità delle produzioni artiginali dei vecchi mestieri tradizionali. Sarà inoltre possibile visitare le Mostre permanenti “Foreste, Uomo, Economia nel Friuli Venezia Giulia“ e “Tiere Motus“.

Particolare attenzione verrà dedicata anche quest’anno al patrimonio culturale con alcune escursioni guidate denominate “I tesori nascosti di Venzone” che permetteranno di scoprire angoli ancora poco conosciuti della cittadina medievale.



Ampio spazio verrà dato anche all’approfondimento dei temi inerenti il turismo sostenibile attraverso l’incontro pubblico “Le Riserve di Biosfera dell’Alpe Adria: verso una rete europea” che si terrà alle 11 presso la sala conferenze del Palazzo Orgnani - Martina. Al termine di queso appuntamento verrà premiata una tesi dedicata al territorio del Parco delle Prealpi Giulie.

Per gli appassionati di fauna sarà possibile partecipare alla “24 ore di ricerca”, una serie di attività realizzate nell’ambito del progetto Interreg Italia – Slovenia Nat2Care rivolte a quanti vogliono scoprire come si realizzano i monitoraggi di alcune specie animali con l’accompaganemto dei ricercatori dell’Università di Udine.



Un particolare occhio di riguardo verrà, come di consueto, dedicato al tema della mobilità sostenibile: quanti raggiungeranno il Parkfest servendosi di mezzi alternativi all’auto riceveranno infatti un simpatico omaggio a ricordo della giornata. Vi sarà inoltre al possibilità di sperimentare l’uso dell e-bike.

Nel complesso si tratterà di un’occasione di festa finalizzata ad apprezzare e conoscere più a fondo le ricchezze del nostro patrimonio naturale e culturale sensibilizzando le future generazione sull’importanza della loro tutela.







PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 25 maggio 2019 – ore 20.30

VENZONE – Sala Consiliare del Municipio

Evento di multivisione con accompagnamento musicale dal vivo

NELLE TERRE CUSTODITE DALL'ACQUA

ambienti e suggestioni lungo il fiume Tagliamento

a cura di Marco Virgilio e Ivo Pecile



Domenica 26 maggio 2019

RESIUTTA

ore 9.00

Nella Giornata nazionale delle Miniere, escursione guidata gratuita al borgo minerario del Resartico a Resiutta, con suggestiva visita all’interno della vecchia galleria di collegamento della miniera.

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le ore 16.00 di venerdì 24 maggio, telefonando al numero 0433 53534 oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it.



VENZONE

ore 10.00

Piazza del Municipio APERTURA DELLE ATTIVITÀ

Stand dei Parchi e delle specialità dei loro territori

Mercatino con prodotti dell’artigianato tradizionale

Laboratori per bambini

Laboratori con gli artigiani di Venzone



dalle ore 10.00 alle 17.30

Tiro con l’arco

(A.S.D. Compagnia Arcieri Celti Tricesimo)

Per diventare i moderni Robin Hood

Il mondo delle api e del miele

(Associazione per l’Ape Carnica Friulana)

Accompagnamenti guidati e video alla scoperta delle api e del miele

La bottega del Mago Ursus

Libertà di espressione e spontaneità per bambini

A spasso per il centro storico a passo d’asino e con pony

Passeggiate nei dintorni di Venzone con simpatici amici…

Acroyoga

Una pratica sana e divertente per creare sintonia fra corpo e mente



ore 10.00

Escursione in e-bike

(a cura di Ecomotion)

Alla scoperta delle meraviglie naturali intorno al paese di Venzone su due ruote.

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le ore 16.00 di venerdì 24 maggio, telefonando al numero 0433 53534 oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it.



ore 10.30

Giovani camminatori in natura

(a cura dell’associazione Camminabimbi)

Camminata spontanea per famiglie nei dintorni di Venzone

Info: www.camminabimbi.com – e.mail: camminabimbi@hotmail.com

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le ore 16.00 di venerdì 24 maggio, telefonando al numero 0433 53534 oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it.



ore 11.00

Incontro pubblico "Le Riserve della Biosfera dell’Alpe Adria: verso una rete europea"

Esperienze di turismo slow quale sistema di valorizzazione del paesaggio.

e

Premiazione delle tesi di laurea sul Parco naturale delle Prealpi Giulie

Palazzo Orgnani – Martina



ore 11.00 e 14.00

I tesori nascosti di Venzone

Visite storico-culturali di Venzone per adulti e bambini



ore 14.00

Escursione in e-bike

(a cura di Ecomotion)

Alla scoperta delle meraviglie naturali intorno al paese di Venzone su due ruote.

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le ore 16.00 di venerdì 24 maggio, telefonando al numero 0433 53534 oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it.



ore 15.00

Dogs and kids

(a cura del Centro Cinofilo Lupo Nero)

Passeggiata e attività divertenti con il tuo 4zampe. Non lasciarlo a casa, portalo con te!



ore 14.30

Laboratorio dei giovani camminatori in natura

(a cura dell’associazione Camminabimbi)

Laboratorio didattico per i più piccoli



dalle ore 14.30 alle 17.00

Apertura delle esibizioni a cura del Gruppo Storico Tamburi “Cucurbite Sonore” di Venzone

Esibizione dei gruppi folkloristici delle Comunità dei Parchi



ore 16.30

Dimostrazione di educazione cinofila con il Lupo Nero

(a cura del Centro Cinofilo Lupo Nero)



Durante la giornata visitabili le Mostre permanenti “Bosc - Foreste, Uomo, Economia nel Friuli Venezia Giulia” e “Tiere Motus - Storia di un terremoto e della sua gente”

La manifestazione si inserisce nel programma della “Giornata europea dei Parchi”



I Parchi per la MOBILITÀ SOSTENIBILE

Quanti raggiungeranno il Parkfest servendosi di modalità alternative all’auto riceveranno un simpatico omaggio a ricordo della giornata