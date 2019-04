Udine, Giulio Fanti svela la Sacra Sindone

Sono stati numerosissimi i fedeli che in queste settimane hanno visitato la chiesa di San Giorgio Maggiore di Borgo Grazzano per ammirare la copia autentica della Sacra Sindone proveniente da Torino, che rimarrà esposta tutti i giorni per l’intero periodo pasquale. Si tratta del lenzuolo funerario di lino conservato nella cattedrale del capoluogo piemontese, sul quale è impresso il volto di un uomo flagellato e crocifisso, che si pensa abbia avvolto il corpo di Cristo nel sepolcro.

Altrettanta partecipazione hanno suscitato gli incontri quaresimali promossi da don Angelo Favretto, che si concluderanno venerdì 5 aprile prossimo alle 20.30. Ospite d’onore sarà il noto sindonologo Giulio Fanti, che proprio attraverso il tema della Sacra Sindone, uno tra i grandi misteri della religione cristiana, coinvolgerà i fedeli in un affascinante viaggio tra scienza e fede. Professore associato di Misure Meccaniche e Termiche presso il dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, Fanti è autore di oltre centocinquanta lavori fra testi e libri didattici, pubblicati su riviste italiane ed internazionali.

Un’opportunità da non perdere, per ascoltare direttamente dalla voce del professore tutte le novità sulla datazione del sacro manufatto, frutto di sofisticate ricerche scientifiche.

“Si tratta di un gesto che vuole riallacciare quel connubio tra vita e fede che da sempre contraddistingue la gente del Friuli” ribadisce il parroco. "E a questa gente va dato il merito di tramandare le proprie tradizioni, che costituiscono in sé il vero patrimonio di umanità e di cultura”. A tutti l’invito a partecipare.