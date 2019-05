Udine, nuovo mezzo per la Protezione civile

È stato presentato questa mattina in piazza Libertà il nuovo veicolo Wolkswagen Trasponder in dotazione al nucleo della Protezione Civile di Udine. Presenti alla cerimonia il Sindaco Pietro Fontanini e il Consigliere delegato alla Protezione Civile Andrea Cunta.

“A seguito dell’approvazione in Consiglio Comunale del piano d’emergenza della protezione civile - ha dichiarato Cunta - sono immediatamente partiti i contribuiti per il finanziamento di una tranciatrice robotizzata, consegnata nel dicembre del 2018 e in dotazione al Distretto che comprende Udine, Pagnacco e Tavagnacco, e del mezzo telonato che oggi siamo qui a presentare. Per l’acquisto la Regione ha stanziato un contributo di 36mila euro, con l’aggiunta di 7mila euro da parte del Comune di Udine. Il mezzo, dotato di sei posti, di una gru per il carico e lo scarico di merci e di un’alta capacità di carico elevata abbinata a un elevato confort di marcia, è in esclusiva dotazione della Protezione Civile di Udine e va nella direzione, voluta dal Comune, di un rinnovamento e incremento del già valido parco mezzi affinché il pronto intervento sia il più possibile efficace e sicuro per gli operatori”.

Attualmente la Protezione Civile di Udine ha a disposizione un camion dotato di lama neve, un pick up, una Jeep e due Cangoo.