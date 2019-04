Udine, proseguono i corsi Pedala sicuro

Sabato 27 (orario 15-17) e domenica 28 aprile (9.30-12.30) riprendono a Udine Mercati, nella zona del Partidor, i corsi di ‘Pedala sicuro’ organizzati dalla Ciclo Assi Friuli. L’idea è quella di offrire una migliore conoscenza dell’uso della bici in città e fuori dai centri urbani. In particolar modo percorrendo le piste ciclabili. Gli istruttori saranno a disposizione di chi vuole approfittare delle lezioni, offerte a titolo gratuito (sono previsti unicamente 10 euro d’iscrizione, che valgono per la copertura assicurativa e l’affiliazione a Ciclo Assi Friuli).

La coppia iniziale degli appuntamenti di ‘Pedale sicuro’ (6 e 7 e 13 e 14 aprile) è stata mortificata dalle pessime condizioni atmosferiche che non hanno favorito le uscite in bici, soprattutto per portare i giovanissimi a cui il corso risulta particolarmente rivolto. Fondamentale, per il miglior completamento possibile del programma, resta il bel tempo anche se a “Udine Mercati” sono fruibili spazi ampiamente coperti.