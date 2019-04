Udine, proseguono i corsi per la sicurezza dell'acqua

Figure altamente specializzate in Friuli Venezia Giulia che saranno chiamate a elaborare i piani di sicurezza dell'acqua: il 2 e 3 aprile, nella sede Cafc di Udine, il secondo appuntamento con la formazione regionale insieme agli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, ente patrocinatore, agli ingegneri e tecnici degli Enti gestori del Fvg, in campo per applicare il Water Safety Plan. In prima linea Cafc accanto agli enti gestori AcegasApsAmga, Acquedotto del Carso Kraski Vodovod, Acquedotto Poiana, HydroGEA, Irisacqua e Livenza Tagliamento Acque.

“I Piani per la sicurezza dell'acqua rappresentano il mezzo più efficace per garantire sistematicamente la sicurezza di un sistema idropotabile, la qualità delle acque fornite e la protezione della salute dei consumatori”, dichiara il presidente di Cafc, Salvatore Benigno che elogia la volontà di mettersi in rete da parte di tutti i gestori del servizio idrico integrato. Dal canto suo, anche il vicepresidente della giunta regionale Riccardo Riccardi sottolinea come “l'evento che si tiene a Udine prevede l’aggiornamento dei quadri dirigenti degli enti gestori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto per l’introduzione dei Piani di sicurezza dell’acqua indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Ministero della salute, in recepimento della relativa direttiva comunitaria.Questi piani rappresentano una best practice per la gestione delle emergenze, nel contesto della quale viene fatta rientrare anche la gestione del periodo post-criticità”.

Inevitabile anche parlare del tema delle emergenze idriche e di come riuscire a prevenirle e gestirle in un contesto di forti cambiamenti climatici, per questo sarà fondamentale mettere a punto un nuovo Piano Acquedotti al fine di tutelare la risorsa idrica.

Entro il 2025 tutti dovranno adottare il Water Safety Plan i cui benefici andranno a vantaggio della collettività, rimarca Benigno: “Si ridurranno i rischi legati alla salute umana, ci saranno maggiori investimenti nel settore della gestione del Servizio idrico integrato, si renderà più sicura la filiera di captazione, potabilizzazione e trasporto dell’acqua e caleranno sempre più le perdite idriche lungo le reti, in una parola la collettività potrà disporre di infrastrutture di distribuzione della risorsa idrica all'avanguardia”.