Udine, un friulano nell'Olimpo dei Fisici

C’è un friulano nell’olimpo dei Fisici. Massimo Fuccaro, udinese e attuale direttore generale di Net Spa, è stato eletto nei giorni scorsi dall’assemblea nel Comitato di valutazione dell’Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA) per il triennio 2019-2021. Il sodalizio, che promuove lo sviluppo della Fisica, la ricerca scientifica e l’innovazione dei rapporti tra scienza e società, è l’organismo che riconosce la professione di Fisico in Italia.



Unico rappresentante del Friuli Venezia Giulia in ANFeA, Fuccaro vanta una laurea magistrale in Fisica e una laurea magistrale in Ingegneria, un dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione e un master al MIP - Business School del Politecnico di Milano e si è specializzato al Baruch College di New York e alla Columbia University. Attualmente è professore a contratto del corso Gestione dei servizi all’Università di Udine, corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale. ed è stato docente del modulo “Risk management e fondamenti di ingegneria finanziaria” per il corso di deontologia e pratica professionale per ingegneri presso il Consorzio Friuli Formazione.



«È un onore ritrovarmi nel Comitato di valutazione dell’ANFeA non solamente per il prestigio dell’associazione a livello nazionale e internazionale, ma anche per il ruolo che sono chiamato a ricoprire - commenta -. Il Comitato ha infatti il compito di esaminare le domande di ammissione dei fisici all’Associazione stessa valutandone i requisiti di formazione e professionalità per riconoscimento della professione di Fisico».



Insieme con Fuccaro fanno parte del Comitato di valutazione Sara Giordani, Margherita Chiappini, e Vito Capozzi. L’assemblea dell’ANFeA ha rinnovato anche le altre cariche direttive indicando alla presidenza Giovanni Gavelli e quali componenti del Consiglio di presidenza Eugenio Fazio, Nives Cont, Luca Salis, Antonio Petraglia, Vittorio De Tomasi e Maria Pia Di Donato.