Udine accoglie la Sacra Sindone

La chiesa di San Giorgio Maggiore, splendido gioiello architettonico di Borgo Grazzano, tra i più antichi e belli di Udine, si offre alla cittadinanza e ai visitatori grazie al nuovo parroco don Angelo Favretto, che ha voluto la sua apertura per tutta la giornata. “Si tratta – riferisce don Angelo – di un gesto che vuole riallacciare quel connubio tra vita e fede che da sempre contraddistingue la gente del Friuli. E a questa gente va dato il merito di tramandare le proprie tradizioni, che costituiscono in sé il vero patrimonio di umanità e di cultura”.

Dentro a questo legame storico – religioso, il parroco promuove quattro incontri quaresimali che si terranno in chiesa nei giovedì 14, 21 e 28 marzo alle 20.30, e durante i quali si farà adorazione eucaristica fino alle 23.30.

Ad accompagnare questo percorso, sarà esposta alla visita dei fedeli una copia autentica della Sacra Sindone proveniente da Torino, custodita in una speciale teca appositamente realizzata per l’occasione. Si tratta del lenzuolo funerario di lino conservato nella cattedrale del capoluogo piemontese, sul quale è impresso il volto di un uomo flagellato e crocifisso, che si pensa abbia avvolto il corpo di Cristo nel sepolcro. Ed è proprio il volto della Sindone, tra i grandi misteri della religione cristiana, il tema del quarto incontro programmato per venerdì 5 aprile, sempre alle 20.30.

Guiderà questo viaggio tra scienza e fede il noto sindonologo Giulio Fanti, professore associato di Misure Meccaniche e Termiche presso il dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, autore di oltre 150 lavori fra testi e libri didattici, pubblicati su riviste italiane ed internazionali. Sarà coadiuvato dal medico anatomopatologo Matteo Bevilacqua. Un’opportunità da non perdere, per ascoltare direttamente dalla voce del sindonologo tutte le novità sulla datazione del sacro manufatto, frutto di sofisticate ricerche scientifiche. A tutti l’invito a partecipare.