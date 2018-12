Udine: continua il cartellone di Natale

E' una intensa settimana per Ovunq(è)Natale, il programma di iniziative nei quartieri messo a punto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, nell'ambito del più ampio cartellone ‘Natale a Udine'. Quartieri da vivere con svariate occasioni d’incontro a sfondo culturale come un’opportunità per riappropriarsi del proprio territorio, riscoprendolo in una luce nuova. A iniziare dalla mostra “Natale di Scus” nella biblioteca di via Joppi 72. L'artigianato si fa arte nelle creazioni dei partecipanti al laboratorio condotto da Raffaella Tiozzo, e prende forma nelle creazioni fatte con lo scus, il cartoccio della pannocchia del mais lavorato secondo la tradizione artigianale friulana, danno vita a presepi, figure e simboli legati al Natale. La mostra sarà visitabile fino all’8 gennaio, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19.30 e venerdì dalle 9 alle 12.30.

A Cussignacco ritorna invece Ovunq(è)Musica con ‘Canti al Cielo’, musiche nuove per un invito alla riflessione, con la partecipazione del gruppo corale “Santa Cecilia” di Cussignacco, diretto da Lucia Carolo e del coro multietnico femminile “La Tela” d Udine, diretto da Claudia Grimaz. Al pianoforte Giulia D’Andrea, autrice e direttrice artistica della serata, al violoncello François Perchat. Il concerto, che si terrà a Cussignacco, mercoledì 19 dicembre alle 20.30 nella Chiesa di San Martino, è curato dall’associazione di ricerca in musica “La scuola che non c’è” in collaborazione con la parrocchia San Martino.

Ovunq(è)Musica farà poi tappa, venerdì 21, nella parrocchia di Gesù Buon Pastore in via Riccardo Di Giusto 74 e, a Beivars, nella Chiesa di San Giacomo Apostolo. Il Quartiere Udine Est, grazie alla parrocchia Gesù Buon Pastore, ospiterà Dario Carnovale, artista tra i più affermati pianisti jazz in italia, sapiente miscelatore del linguaggio classico con quello moderno, cui seguiranno gli interventi e le letture di Giuseppe Marano che offriranno spunti di riflessione al pubblico sul senso profondo del Natale.

La chiesa di San Giacomo Apostolo di Beivars, invece, ospiterà alle 20.30 ‘Voci e suoni di Natale’ dove, ad allietare i partecipanti, vi sarà il coro "Vintage gang" diretto dal Maurizio Degani e la Banda giovanile di Pavia di Udine diretta da Giovanni Maniago. Alle trombe soliste Lorenzo Forte e Filippo Scarello. All’organo si alterneranno Michele Peris e Maurizio Degani. Il concerto è realizzato da AD Fulgor, AFDS e ANA sezione Godia in collaborazione con la parrocchie San Giovanni Battista di Godia e San Giacomo Apostolo di Beivârs.

Il programma Ovunq(è)Musica continua domenica 23 dicembre con due importanti appuntamenti. Non poteva infatti mancare il Gospel regionale, quest'anno ospitato alle 17 nella chiesa di San Giuseppe di viale Venezia con il concerto ‘Una storia di Natale – A ChristMASS Tale” dei “The Messengers MASS Choir” diretti da Lucia Lesa, già vocalist di FVG Gospel Choir oltre che di affermati artisti della scena musicale internazionale come Noa, Mario Biondi e Laura Pausini. Al pianoforte Mauro Costantini, straordinario tastierista jazz dalla creatività imprevedibile. Tutta l’energia del gospel trasmessa da oltre quarantacinque vocalist inonderà il pubblico nella rinnovata formazione del gruppo. La magia delle voci diventa qui carica travolgente per un cascata di emozioni.

All'evento, curato dall’associazione culturale Fvg Gopsel Mass Choir, collabora la parrocchia di S. Giuseppe e l’associazione di volontariato Venezia. Alle 20.45 sarà invece la chiesa di San Marco in Chiavris ad ospitare il concerto ‘La Notte Santa – un messaggio ai confini della terra’ con la Corale San Marco di Udine , diretta da Tobia Dondè. All’organo Maurizio Degani. L’organico strumentale è completato dal brass ensemble “Andrea Gabrieli” di Pasian di Prato. L’evento, che si svolge come da tradizione l’ultima sera della novena, celebra la Natività con un canto di lode e di gioia ad un tempo intimo e solenne. La serata, realizzata a cura della Corale San Marco, è inserita nel circuito ‘Nativitas 2018’, curato dall’Unione delle Società Corali del Friuli Venezia Giulia nell’ambito del World Choral Day, la giornata mondiale del canto corale.

Ma il Natale non dimentica la lettura scenica. L'appuntamento è per giovedì 20 dicembre nella biblioteca di quartiere ‘S. Paolo – S. Osvaldo’ in via S. Stefano 5 alle 18.00 con ‘Parole di Natale’ e i racconti tratti da “il caso del dolce di Natale ed altre storie” di Agatha Christie, interpretati dalla compagnia teatrale Melodycendo. Per l’iniziativa, realizzata dall’Associazione Teatrale Friulana con la collaborazione del Sistema Bibliotecario di Udine e dell’hinterland udinese, è consigliata la prenotazione al n. 0432-1274641.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per maggiorni informazioni è possibile rivolgersi a Puntoinforma 0432 1273717 o visitare il sito www.agenda.udine.it