Udine: taglio del nastro per il mercatino di Natale

"L'inaugurazione del mercatino di Natale di Udine è un passaggio importante sia dal punto di vista economico, perché aumenta le presenze turistiche favorendo il commercio e restituendo vitalità al centro, sia perché rimarca i valori che contraddistinguono la nostra comunità". Questo il commento espresso a Udine dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo all'inaugurazione del tradizionale mercatino di Natale di piazza San Giacomo che sarà visitabile fino al 26 dicembre.

Fedriga ha sottolineato che "la festa del Santo Natale e il suo significato sono elementi fondamentali per la nostra società ed è importante che le istituzioni ne siano partecipi. Purtroppo, negli ultimi anni abbiamo assistito a festeggiamenti natalizi sotto tono, ma la Regione si sta impegnando per far sì che questa ricorrenza venga celebrata con tutti i crismi del caso".

Evidenziando le positive ricadute economiche degli eventi natalizi, Fedriga ha spiegato che "incoraggiare l'organizzazione di questo tipo di iniziative è fondamentale per rivitalizzare il commercio cittadino. Le politiche del passato hanno desertificato commercialmente le nostre città, quindi ora è necessario sostenere i piccoli negozi. In quest'ottica, lo sviluppo dei centri commerciali naturali all'aperto rappresentano un'importante occasione per i commercianti".

Il governatore ha quindi precisato che "le piccole attività non riescono a competere con la distribuzione online sui numeri, ma possono farlo fornendo un'esperienza d'acquisto che internet non può replicare. La competenza e la cortesia dei negozianti e dei commessi, la bellezza dei centri storici, ricchi di storia e tradizioni, sono - ha concluso Fedriga - esperienze che si possono vivere soltanto calpestando i marciapiedi ed entrando nei negozi delle nostre città".