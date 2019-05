Udine premia gli studenti imprenditori

È Life Pillow, un articolato e completo progetto d’impresa per un cuscino intelligente e sostenibile, il vincitore dell’edizione 2019 della Fiera Impresa In Azione per il Friuli Venezia Giulia. A realizzarlo, l’Itse Cecilia Deganutti di Udine, con le classi 4° D R.I.M., 5° A A.F.M. e 5° B S.I.A, docente coordinatore la professoressa Tiziana Tibalt ed esperto aziendale, che li ha accompagnati, Raffaele Pizzoferro. Life pillow è un cuscino unico che, grazie alla sua forma, sostiene il capo evitando di sovraccaricare la zona cervicale, realizzato in tessuto morbido traspirante, imbottito di lana di legno di abete. I tessuti derivano da scarti di produzione altrimenti destinati a rifiuto, per un prodotto finale sostenibile. La lana di legno viene fornita da un’azienda del territorio e ha la capacità di adattarsi alla forma desiderata, garantendo freschezza e comodità. La tipologia di distribuzione prevede l’e-commerce con consegna a domicilio nei paesi indicati sul sito web o con ritiro al Deganutti.

Dieci le classi (e i progetti d’impresa presenti), con 132 ragazzi delle province di Udine e Pordenone che, sotto il porticato dell’ente camerale in piazza Venerio a Udine, hanno presentato a una giuria di esperti le idee d’impresa realizzate durante l’anno. Tutto secondo il programma promosso da Junior Achievement Italia, dedicato all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola, e sviluppato in Fvg grazie alla partnership con la Camera di Commercio di Pordenone-Udine. La premiazione è avvenuta oggi al culmine di una giornata ricchissima, tutta all’insegna dell’imprenditorialità e dello spirito d’iniziativa degli studenti.

Oltre che con il premio Junior Achievement, c’è stata anche un’altra premiazione, tutta del sistema camerale, ossia il Premio Storie di Alternanza: 5 mila euro del bilancio camerale conferiti alle scuole dal presidente Giovanni Da Pozzo: tre vincitori per i licei e tre per gli istituti tecnici e professionali (Percoto, Malignani, Copernico e Ceconi, Isis Malignani e Bearzi) che hanno realizzato i migliori video-racconti della loro esperienza di alternanza scuola-lavoro. Il Copernico ha anche avuto una menzione nell’edizione nazionale del progetto.

"Una giornata particolarmente importante – ha commentato il presidente Da Pozzo nel conferire i premi –. È un piacere constatare che c’è vivacità e collaborazione tra il mondo dell’economia e della formazione ed è un orgoglio premiare studenti che hanno messo in campo idee e progetti per prepararsi al meglio al lavoro e all’impresa".

Alla doppia premiazione erano presenti anche il presidente del Comitato Giovani Imprenditori Fabio Passon e gli assessori regionale Barbara Zilli e comunale Elisa Battaglia.

Ma andiamo con ordine.

FIERA JUNIOR ACHIEVEMENT (JA). Il team vincitore con Life Pillow “volerà” ora alla competizione nazionale, in programma a Milano il 3 e 4 giugno per contendersi il titolo di Migliore Impresa JA 2019, che rappresenterà l’Italia alla JA Europe Company of the Year Competition a Lille il prossimo luglio.

Gli altri premi JA della giornata sono stati quelli messi in palio dalla Glp, studio ai vertici internazionali in materia di proprietà intellettuale, e da Fedex, una delle principali società di trasporto specializzata in spedizioni espresse, e sono andati rispettivamente a Remember JA del Deganutti, il dispenser intelligente di medicine, e a Sunflower, lo speciale pannello solare orientabile del Ceconi. Sono stati conferiti eccezionalmente due ulteriori premi speciali, uno per il miglior team intraprendente a Esc JA, un servizio di consulenza strategica per migliorare l’innovazione delle pmi, ideato dall’Ite Marchesini–Isis di Sacile e Brugnera, e l’“impact award” a Eco Ja dell’Uccellis di Udine, una borraccia in vetro 100% ecosostenibile e protetta da una guaina coloratissima, realizzata con materiali di scarto della produzione di mobili.

Le classi arrivate complessivamente alla Fiera in fase finale sono state dell’Educandato Uccellis, ddell’Ipsia Ceconi e dell’Itse Deganutti di Udine, del liceo scientifico annesso al Paolo Diacono di Cividale, dell’Iis "Il Tagliamento" di Spilimbergo, dell’Ite Marchesini-Isis di Sacile e Brugnera.

La partnership di JA con l’ente camerale è stata siglata lo scorso anno e rinnovata, tramite le aziende speciali I.ter e Concentro, per volere del presidente della Camera di Commercio Giovanni Da Pozzo e grazie all’iniziativa dei componenti del Comitato Giovani imprenditori (nonché presidenti dei Gruppi giovani di Confindustria, Confcommercio e Confartigianato). Gli enti camerali, infatti, hanno acquisito la competenza dell’orientamento al lavoro e alle professioni e dunque a maggior ragione la collaborazione con JA permette di realizzarla al meglio. Gli studenti hanno realizzato la loro idea imprenditoriale grazie al supporto del docente coordinatore e di Dream Coach, manager d’azienda che volontariamente hanno deciso di donare alcune delle loro ore lavorative affiancando gli studenti.

Alla premiazione, in rappresentanza della Cciaa c’era il presidente del Comitato Giovani Imprenditori Fabio Passon ed era presente anche l’assessori regionale Barbara Zilli. C’erano anche i referenti dell’Ufficio scolastico regionale, nonché di Confartigianato, Confcommercio e Confindustria, che hanno collaborato al progetto.

PREMIO STORIE DI ALTERNANZA. Il Premio va, come detto, alle scuole che hanno realizzato i più efficaci video-racconti della loro esperienza di alternanza scuola-lavoro. È promosso da Unioncamere e, per il territorio, dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che ha messo a disposizione 5 mila euro per i vincitori, premiati dal presidente Giovanni Da Pozzo in Sala Valduga, assieme all’assessore comunale Elisa Battuaglia. Nei giorni scorsi è avvenuta la premiazione per Pordenone, nella sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore“Il Tagliamento” di Spilimbergo, quest’ultima realizzata contestualmente a un evento della Regione Fvg organizzato in collaborazione con il Consorzio Universitario di Pordenone, la Consulta dei Giovani del Comune di Casarsa e il sostegno di Samsung.

A Udine i tre premi per i Licei sono andati come detto al Percoto (Wonderland, interessante progetto sociale), all’Isis Malignani (“Quadri di una esposizione”, produzione teatrale tra Udine e Berlino) e allo scientifico Copernico (con il video “I figli di libero”, una visita suoi luoghi del “pizzo”), mentre per gli Istituti tecnici e professionali al Ceconi con Ice Cream dispenser, reale esperienza di apprendistato duale in un settore innovativo e con realizzazione di un prototipo, quindi a Summeet, video dell’Isis Malignani sull’esperienza di creazione di un software che elabora le prestazioni vocali (è la terza volta, peraltro, che questo allievo, Alberto Zurini, partecipa e rientra tra i vincitori, il primo anno addirittura con menzione nazionale) e il terzo al video Bearzi Dream Factory, dell’omonimo istituto scolastico, la cui esperienza si è basata sulla creazione di un’auto elettrica, progetto innovativo in ambito 4.0. I premi pordenonesi sono stati due e sono andati entrambi all’Iis “Il Tagliamento”, il primo per il video di “Industry 4.0” e il secondo al video su “Impresa Diamante JA, video quest’ultimo che ha riguardato l’esperienza di Junior Achievement.

I video sono anche stati valutati dalla giuria nazionale di Unioncamere e quello del Copernico ha ricevuto una menzione.

Tutti i premiati hanno ricevuto un maxi-assegno, fondi stanziati dalla Camera di Commercio da utilizzare per progetti scolastici: ai primi classificati da 1.200 euro, ai secondi da 800 e ai terzi da 500 euro.