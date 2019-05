Udine rende omaggio a Paolo Pajani

Udine rende omaggio al dottor Paolo Pajani. La Giunta comunale ha accolto la mozione del consigliere Marco Valentini che proponeva l’intitolazione dell’area verde situata tra via Sacile e via San Vito al Tagliamento.

Nato a Udine il 19 ottobre 1928, Pajani si è laureato nel 1955 a Modena, quindi si è specializzato in oncologia a Pavia, in radiologia a Padova e, infine, in medicina dello sport. Ha iniziato la sua attività nel 1957 nell’ospedale cittadino, nonché come ufficiale presso l’ospedale militare. Dal 1958 ha prestato la sua opera al pronto soccorso passando poi a oncologia fino al 1977. Fino al 2000 è stato responsabile di oncologia alla Casa di cura Città di Udine. Ha esercitato la professione di medico di famiglia dapprima nell’ambulatorio di via Santa Chiara e poi in via Ermes di Colloredo. E' morto il 18 marzo 2010 a Udine.

“È stato medico di tutti - sottolinea il consigliere Valentini - sempre pronto e disponibile anche nei giorni festivi, a tutte le ore del giorno e della notte. Pajani è stato un vero e proprio filantropo della nostra città, il cui nome entra oggi ufficialmente a far parte della toponomastica udinese”.