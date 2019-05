Udine solidale con la 'prof' sospesa a Palermo

Questa mattina, alle 11, alcuni ricercatori, dottorandi e studenti del Dipartimento di Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell'Università di Udine hanno aderito all'appello #iononsorvegliosveglio, in solidarietà alla professoressa di Palermo colpita da un provvedimento di sospensione.



"Consci che il silenzio è complice - spiegano in una nota -, abbiamo interrotto le attività e ci siamo riuniti in cortile per portare solidarietà a questa e a tutti gli insegnanti che si spendono per garantire ai ragazzi il dibattito, lo studio dell'attualità e lo sviluppo di un pensiero critico, requisiti essenziali per il progredire della conoscenza individuale e collettiva".



Ecco l'intervento letto durante l'iniziativa, prima della lettura degli articoli della Costituzione.



"Alcuni studenti, dottorandi e ricercatori del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali.

In questo giorni si parla molto della professoressa di Palermo sospesa perché i suoi studenti hanno paragonato in una presentazione power point il decreto sicurezza alle leggi razziali. Ci sgomenta aver appreso l'arrivo a scuola della digos,cioèdi quell'organo di polizia il cui fine dovrebbe essere il contrasto al terrorismo e alle attività eversive all'ordine democratico e non la valutazione degli elaborati degli studenti. Ci spaventa anche la reazione del provveditorato che ha considerato negligenza la decisione dell'insegnante di non imporre una linea di pensiero ma di permettere il dibattito e di modificare il libero convincimento dello studente solo laddove questo possa essere offensivo e denigratorio.

Siamo qui oggi per ribadire i valori fondanti del nostro essere cittadini e cioè la libertà di espressione e del nostro essere ricercatori e cioè la libertà della scienza e del suo insegnamento.

In momenti come quello attuale dove prevalgono la chat,il social e la fake news,dove avanza il populismo con soluzioni semplicistiche a problemi complessi sono quanto mai necessari insegnanti come la docente di Palermo che forniscono documenti agli studenti,lasciandoli poi liberi di cercarne di altri, criticarli,manipolarli,creare un proprio pensiero da condividere con altri".